5 бьюти-лайфхаков на каждый день для свежей кожи лица

Светиться можно не только от счастья, но и от хорошего ухода. Чтобы кожа лица радовала здоровым блеском, следует знать несколько нюансов.

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Высыпайтесь

Все средства мира не заставят вашу кожу сиять, если тусклой и безжизненной она стала из-за хронического недосыпа. Здоровый сон — это своего рода естественный бьюти-ритуал: за счет усиления притока крови активизируется выработка коллагена. Кожа восстанавливается и омолаживается за время сна. Почему бы не продлить этот сеанс?

Используйте пилинг

Часто кожа кажется тусклой из-за слоя омертвевших клеток, остатков косметических средств, пыли, в конце концов. Некачественный уход заставляет забыть о ровном тоне лица без декоративной косметики. Пилинг помогает избавиться от этого слоя и очищает кожу от грязи, жира и закупоренных пор, придавая ей безупречное сияние. Главное — подобрать средство для своего типа кожи и строго соблюдать инструкцию производителя.

Не засиживайтесь в душе

Горячий душ, безусловно, расслабляет и снимает стресс, но в то же время становится настоящим испытанием для кожи, особенно когда повторяется изо дня в день. Струи воды смывают с кожи естественные жиры, обезвоживая ее. Продолжительность водных процедур не должна превышать 10-12 минут, к тому же желательно использовать как можно более прохладную воду. После душа нанесите на лицо и тело увлажняющий крем.

Не забывайте про ночной уход

Пока вы спите, кожа активно работает. Именно ночной уход направлен на питание и восстановление, в то время как дневные крема, как правило, предназначены для увлажнения и защиты от внешних факторов. Используйте качественное ночное средство после бережного очищения — не будет лишним и самомассаж кончиками пальцев для усиления эффекта.

Убедитесь, что в рационе достаточно витамина С

Киви, клубника, цитрусы, ежевика и любые другие фрукты, овощи и ягоды, богатые витамином С, будут активно содействовать вашему преображению. Они богаты антиоксидантами и лимонной кислотой, которые помогают осветлить кожу, устраняют пигментные пятна, повышают выработку коллагена и придают ей здоровый блеск. Недаром витамин С используется во многих средствах по уходу за кожей. Она будет выглядеть сияющей и молодой.

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