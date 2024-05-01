Трендовые стрижки лета 2024 года

Модные прически представляют собой смелое сочетание классики и современных экспериментов. Этот год встречает нас с возвращением ретро-стиля в новом свете: густые челки, контуры и игра с текстурой становятся ключевыми чертами.

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Рассмотрим несколько популярных стрижек, которые будут доминировать в текущем сезоне.

Ровный боб

Самая главная знаменитость последних лет, Хейли Бибер, сделала эту стрижку одной из самых востребованных в текущем сезоне. Короткий и ровный боб без слоев, доходящий максимум до середины шеи, станет одним из самых востребованных в этом сезоне.

Длинная челка

Длинные, ностальгические чёлки были хитом прошлого года и не перестают им быть в 2024 году. В зависимости от линии роста волос и их текстуры вы можете попробовать различные вариации: от густой челки до более редкой. Челка - это простой способ попробовать новые стили, не прибегая при этом к экстремальным изменениям.

Каскад

Нестареющая модная прическа, которая идеально подходит для тех, кто не хочет кардинальных изменений или стричься слишком коротко. Такая стрижка может быть подобрана индивидуально для вас и вашей текущей длины волос. Попросите сделать пряди вокруг лица короче или оставить более плавные переходы по всей длине.

Рваная пикси

Эта стрижка была вдохновлена 50-ми годами. Текстурированная короткая стрижка - явный тренд сезона весна-лето 2024 года. Это более смелая и современная версия классической стрижки пикси, которая подходит как для вьющихся, так и для прямых волос.

Короткие стрижки

В этом году очень короткие стрижки уже не считаются экстремальными. Стильные короткие стрижки способны передать свободу и уверенность в себе. Для большего эффекта можно сочетать эту стрижку с блондом или светлым цветом волос.

Небрежные стрижки

Еще одна стрижка, которая популярна в этом сезоне среди знаменитостей. Главное - непринужденность, движение и текстура. Она смотрится хорошо на объемных волосах, поэтому важно использовать дополнительные средства для волос при необходимости, например, текстурайзер, который зафиксирует прическу на долгое время.