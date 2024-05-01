Семь русских супермоделей, которые покорили мир

Кто ещё из российских красавиц потеснил известных манекенщиц и завоевал престижный титул?

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Имена Натальи Водяновой и Ирины Шейк известны на весь мир. Обе девушки совершили невероятный взлёт от провинциальных простушек до звёзд первой величины. Водянова родом из Нижнего Новгорода. Там в юности она подрабатывала, продавая фрукты на рынке.

Теперь Наталья – одна из самых богатых супермоделей, замужем за сыном миллиардера Бернара Арно (он и его семья с общим состоянием в $ 233 млрд стали богатейшими людьми, согласно рейтингу Forbes), мама пятерых детей, филантроп и просто красавица.

Её коллегу, Ирину Шейк, одноклассники в детстве дразнили за рост «жирафом», а за смуглый цвет кожи – «чунга-чангой». Представьте лица бывших обидчиков сейчас.

Ведь Ирина — обладательница состояния в $ 20 млн и красуется на обложках самых известных мировых журналов. А ещё она встречалась с Криштиану Роналду и родила дочку Лею голливудскому актёру Брэдли Куперу.

Однако и другие российские красавицы сделали не менее головокружительную карьеру.

Мария Новосёлова, 39 лет

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Мария родилась в Туле и о модельной карьере даже не думала. После окончания школы Маша планировала поступить в институт на экономический факультет. Как-то родители заметили, что дочка сильно сутулится, и решили отдать её в модельную школу. Чтобы просто вытянуть осанку и научить правильно ходить.

Простое увлечение вскоре превратилось в профессию. Маша всё же не оставляла мечты стать экономистом и чисто случайно увидела объявление о создании портфолио. Модельный скаут Оксана Зубкова впечатлилась фотогеничностью девушки и отправила её снимки во французское агентство.

Спустя несколько дней Маша получила неожиданное предложение поработать в Париже. Так 17-летняя девочка из Тулы оказалась в мировом сердце моды.

Мария признавалась, что первые месяцы ей давались очень тяжело. Совсем одна, без родных и друзей, с минимальным знанием французского, да и гонорары начинающей модели были не заоблачными. В моменты отчаяния девушку посещали мысли бросить всё и вернуться в Тулу.

Всё изменил один снимок. Маша украсила обложку французского журнала Numero, и с этого момента девушке уже не нужно было обивать пороги агентств в поисках работы. Заказы посыпались сами по себе. В личной жизни тоже случились большие перемены. Маша познакомилась с сыном французской актрисы Кароль Буке – Дмитрием Рассамом.

В 2010 году пара сыграла свадьбу по настоянию невесты в Санкт-Петербурге. Марии очень хотелось показать мужу Россию, который и был рад угодить красавице-жене. Свекровь души не чаяла в невестке, и Новосёловой удалось быстро найти с ней общий язык.

В браке у пары родилась дочка Дарья. Мария признавалась, что старается баловать семью русскими блюдами. Но больше всего французской родне нравится обычная манная каша, которую Новосёлова готовит дочери по утрам на завтрак.

Но семейная идиллия продлилась всего шесть лет. Дмитрия не раз видели в компании внучки Грейс Келли – Шарлотты Казираги. Тогда таблоиды пестрели заголовками, что принцесса Монако увела у модели мужа. Пара расставание никак не комментировала, развод состоялся тихо. В 2019-м Дмитрий женился на Шарлотте.

Сама Мария в январе 2023 года родила ещё одну дочь по имени Хайди. Имя отца 39-летняя модель не называет.

Наташа Поли, 38 лет

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Пермячка Наталья Полевщикова (таково настоящее имя модели) мечтала о глянцевом модельном мире с детства. Но скромной обычной девочке он казался недосягаемым.

«Модные журналы казались мне миром неприкасаемых. Модели были просто образами, а не реальными людьми. До нас красота и мода доходили не сразу, поэтому большинству своих приёмов я научилась из книги для домохозяек 50-х годов, которую дала мне бабушка. Однажды я сварила луковую шелуху и вымыла ею волосы, чтобы покрасить их в оранжевый цвет… Я также научилась использовать бутылки с водой в качестве утяжелителей, чтобы оставаться в форме, и как приготовить маску для волос из яиц и пива», — рассказывала Наташа в одном из интервью.

Модельную карьеру Наташа начала в 15 лет. Она накопила денег и уговорила мать поехать на московский конкурс. Здесь амбициозная будущая модель заняла второе место. Но большей удачей стали контракты с зарубежными брендами.

После окончания школы Наташа заключила контракт с нью-йоркским агентством и уехала в Штаты. Скауты посоветовали девушке взять псевдоним (уж больно трудно было выговаривать фамилию англоязычной публике) — так Наталья Полевщикова и стала Наташей Поли.

В 2003 году модель познакомилась с нидерландским бизнесменом Питером Баккером, а через восемь лет пара сыграла шикарную свадьбу в Сен-Тропе. У супругов двое детей — 10-летняя Александра и пятилетний Эдриан.

Наташа всё так же остаётся востребованной моделью, часто появляется на показах, принимает участие в фотосессиях. Поэтому Поли тщательно следит за фигурой и кожей.

«Мой распорядок дня довольно прост и естественен. Я просыпаюсь с опухшим лицом, поэтому каждое утро массирую его в течение 10 минут, без перерыва и с розовым маслом. Я также делаю массаж шеи по бокам, что полезно для лимфодренажа. Затем выпиваю большой стакан тёплой воды с лимоном и провожу тренировку с тренером Трейси Андерсон в прямом эфире. По возможности не пью кофе и алкоголь».

Саша Лусс, 31 год

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Девочка из Магадана мечтала о карьере балерины, но серьёзная травма заставила забыть о танцах. Мама Саши, врач по образованию, никогда не препятствовала стремлениям дочери. Поэтому, когда Саша заявила, что хочет стать моделью, только помогла и поддержала.

В 14 лет Саша подписала свой первый контракт, а в 16 дефилировала на показе российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной. В столице голубоглазую блондинку с точёной внешностью заприметили скауты европейских модельных агентств.

Начинающая модель участвовала в нескольких мировых показах, но до настоящей славы было ещё далеко. В то время Саша вернулась домой, чтобы окончить школу. Но она параллельно сотрудничала с российскими модными брендами.

В 2012 году фото Саши чудом попало в руки великого и ужасного Карла Лагерфельда. Он и предложил обескураженной модели стать одной из манекенщиц на дефиле Chanel – Paris-Bombay.

Год спустя Саша уже выступала на показе Dior. Тот период стал для Лусс знаковым — к 2016 году она завоевала титул восходящей звезды модного мира.

И снова одно только фото чудесным образом перевернуло жизнь Саши, открыв ей окно в мир кино. Люк Бессон был занят кастингом актёров в свой фильм «Валериан и город тысячи планет». Он перелистал сотни страниц с фотомоделями и остановил взор на снимке Саши.

Неделю спустя девушка получила приглашение на личную встречу с режиссёром. В тот день Люк был опустошённым, буквально вчера умер его отец, но убитый горем Бессон встречу решил не отменять.

Саша признавалась, что разговор был тяжёлым. Они беседовали не только о роли, но и о ценности семьи и близких отношениях.

Тогда Лусс и не думала, что сможет получить роль. Ей казалось, что режиссёр остался не впечатлённым их беседой. Но через пару месяцев Сашу снова позвали, теперь уже на прослушивание.

Оно длилось четыре часа, на протяжении которых Лусс и пела, и плясала, и даже говорила на вымышленном ею же (и импровизированном) языке. Кстати, таким образом роль Лилу в «Пятом элементе» получила Милла Йовович.

В итоге Саша дебютировала в кино в образе принцессы Лайхо-Мины, чья смерть становится главным мотивом разрушительных событий. После премьеры фильма режиссёр и модель продолжили общение и часто созванивались.

Люк посоветовал Саше взять уроки актёрского мастерства и оттачивать знания английского языка, чтобы уменьшить русский акцент. Очередная встреча, во время которой Люк вручил девушке сценарий фильма «Анна», случилась в Лос-Анджелесе.

«Я прочитала сценарий, сидя рядом с Люком. Он спросил моё мнение, я ответила, что никогда о таком не слышала. Он ответил — «Потому что это новое». А потом спросил: «Хочешь сыграть Анну?». У меня просто отвисла челюсть, я не могла поверить», — вспоминала Саша.

Чтобы сыграть Анну — наёмную убийцу-шпионку, работающую под прикрытием модели, Саше пришлось усовершенствовать физическую форму. Лусс по шесть часов в день тренировалась в зале, обучалась джиу-джитсу и тайскому боксу.

«Я знала, что будет много боевых сцен. А я не очень спортивный человек. У меня есть танцевальный опыт, на него я и надеялась. Но его было недостаточно. Физически было невероятно сложно. Меня так часто били!» — рассказывала Саша.

Сейчас 31-летняя Саша мечтает о серьёзных ролях и с уверенностью говорит, что когда-нибудь завоюет «Оскар».

«У меня необычная ситуация. Многие актёры получают главные роли после череды маленьких, а я почти сразу получила главную».

О личной жизни модель старается не рассказывать. Её подозревали в романе с Милошем Биковичем, но пара не комментировала отношения. Потом Саша встречалась с французским художником Полем Дюпи. Сейчас главный мужчина в её жизни, по словам Лусс, это пёс породы вельш-корги-пемброк – Ягодка.

Анна Вьялицына, 38 лет

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В модельном мире её зовут Anne V. Она – одна из первых российских топ-моделей, получивших статус ангела Victoria's Secret. Анна родилась в Нижнем Новгороде в семье врачей.

Карьера Вьялицыной началась в 15 лет, и она довольно быстро завоевала мировую популярность. Однако прославилась Анна не только успехами на модельном поприще, но и романами со звёздными мужчинами.

Так, она встречалась с Леонардо Ди Каприо, два года была в отношениях с фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином, а её роман с известным бейсболистом Мэттом Харви продлился чуть больше года.

В 2016 году Анна объявила о помолвке со старшим вице-президентом компании Yahoo Адамом Кэханом. Позже она родила ему дочь Аляску. Но, увы, до свадьбы дело не дошло.

Недавно Анна сделала шокирующее признание. Модель еле сводит концы с концами, живёт на пособие по безработице и пытается выбить алименты у бывшего жениха.

Как объясняет Анна, она несколько лет не снималась и не участвовала в показах, так как занималась воспитанием дочери. Отношения с Адамом не сложились, и в итоге Анна осталась одна с ребёнком на руках. Только она начала кое-как выстраивать карьеру, как случилась пандемия, и доходы модели резко упали.

В заявлениях, поданных в Верховный суд Манхэттена, Вьялицына отметила, что в 2019 году она заработала $ 431 тыс., а в 2020-м — $ 77 тыс., из которых $ 26 тыс. – это пособие по безработице от государства.

Вьялицына сообщила суду, что её ежемесячные расходы составляют $ 40 284, в том числе $ 6815 на жильё и $ 4833 – на обучение дочери. И все попытки заставить отца Аляски платить алименты были им проигнорированы.

«В 2020 году у меня было 17 предложений о работе, а за последние шесть месяцев — всего шесть», — обозначила Анна в судебных документах.

Кстати, сумма алиментов очень даже скромная для миллионера Кэхана — всего $ 8500 в месяц. Их Анна планирует потратить на няню.

«Я должна работать, и я не могу сделать это без помощи няни», — объясняет Анна.

Также модель добивается единоличной опеки и хочет, чтобы бывший оплатил летний лагерь, расходы на школьный транспорт, обучение в колледже и $ 50 000 на судебные издержки.

При этом супермодель не скрывает, что Кэхан оплачивает медицинскую страховку Аляски и её обучение в частной школе в размере $ 58 000 в год. А сама Анна владеет квартирой в Вест-Виллидж стоимостью $ 2,9 млн и имеет $ 2,6 млн сбережений.

Дарья Строкоус, 33 года

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Дарья родилась в Москве, но почти сразу её семья переехала в Африку, в Бенин. Здесь Даша жила до пяти лет. Школу будущая модель окончила в столице и отучилась на журналиста в МГУ имени Ломоносова.

Модельную карьеру Строкоус начала в 2007-м, а год спустя один из американских журналов включил её в список топ-моделей года. В 2010-м Даша приняла участие сразу в нескольких показах — от Диора до Роберто Кавалли.

Засветилась Строкоус и в Голливуде. Она сыграла небольшую роль модели, заразившейся смертельным вирусом, в драме Стивена Содерберга «Заражение».

Кстати, Дарья не только снимается на обложки, но любит снимать и сама. Она даже устраивала выставку-продажу своих работ, все средства от которой направила на благотворительные цели.

О личной жизни Строкоус предпочитает не распространяться. Но красавицу не раз видели в компании с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

Евгения Володина, 39 лет

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Красавица, родившаяся в Казани, входит в так называемый список «три V» – это Наталья Водянова, Анна Вьялицына и сама Володина.

На самом деле о мировой карьере модели мечтала старшая сестра Евгении – Юлия. Но судьба распорядилась иначе.

Маленькая Евгения вместе с подружкой ходила в местную модельную школу при театре «Лик». Для Жени это было просто увлечением. После окончания школы Евгения думала поступать в Казанский государственный энергетический университет.

Но, на своё счастье, решила принять участие в кастинге на «Мисс Реклама». На конкурс приехал известный московский фотограф, который парой лет ранее открыл для Европы Наталью Водянову.

Снимки с Володиной он отправил в Париж, и её пригласили работать в столицу моды. Евгения согласилась не сразу. Она уже сдала часть вступительных экзаменов и боялась неудачи на чужбине. Но, обсудив с семьёй, приняла окончательное решение — в Париж!

Реальность оказалась суровой. Девушка получала не более $ 100 в неделю. Этого хватало на съём маленькой квартирки, которую Евгения делила с другой моделью, и еду. Однако девушка упорно искала работу.

Скоро кастинги и пробы дали свой результат. На этот раз Женю позвали в Нью-Йорк. И тут карьера Володиной пошла вверх быстрее. В 2002 году Евгения вместе с Натальей Водяновой стала лицом рекламной компании Gucci.

Володина признавалась, что, несмотря на занятость и успех, очень скучает по родным и как можно чаще старается приезжать в родную Казань. Свой первый крупный гонорар модель потратила на грандиозный подарок родителям — она купила им квартиру.

«Для моих родственников я вовсе не шикарная модель. Я просто такая, какая есть», — признавалась Евгения.

Володина завершила модельную карьеру. Сейчас она живёт в Италии, замужем и воспитывает сына.

Влада Рослякова, 36 лет

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Омичка родилась в семье медсестры и милиционера. Отец будущей звезды, кстати, был категорически против модельной карьеры. Сама Влада до сих пор удивляется, как он всё-таки решился и дал своё согласие.

Настоящее имя голубоглазой блондинки – Елена. Но скауты посоветовали сменить на другое, более, по их мнению, звучное. Тогда Рослякова взяла за основу имя отца, Владимир, и стала Владой.

Девушка росла в абсолютно простой семье. Сначала всё семейство ютилось в комнатке в общежитии, потом получило скромную однушку. Сама Рослякова собиралась пойти по стопам матери и стать медсестрой.

Однажды Владу позвала с собой на кастинг моделей подружка. Там 16-летнюю красавицу заметили. Уже в 2004 году Влада дефилировала на парижских показах и стала музой французского модельера Кристиана Лакруа.

Сейчас Влада живёт в Нью-Йорке, но часто приезжает в Россию. Супермодель не замужем, хотя в интервью признавалась, что была помолвлена, но не сложилось.