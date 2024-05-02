Бал Met Gala 2024: что наденут гости вечера

Ежегодный бал Met Gala, организуемый Институтом костюма нью-йоркского музея Metropolitan, состоится 6-го мая, в понедельник. В этом году мероприятие призвано поддержать новую выставку музея «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion». Среди соведущих вечера можно будет увидеть Зендею, Дженнифер Лопес, Бэда Банни и Криса Хемсворта, наравне с постоянной Анной Винтур. Список гостей, как всегда, обширен. Все они должны будут одеться в соответствии с заявленной темой выставки, которую можно перевести как «Спящие красавицы: возрождение моды». И выставка, и бал вдохновлены фантастическим рассказом Дж. Г. Балларда «Сад времени» (1962).

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Выставка «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion»

По данным Metropolitan, посетители смогут увидеть 250 редких экспонатов. В основном, архивные предметы одежды, представляющие историческую ценность. Организовать выставку кураторов вдохновила недавняя дискуссия о манипуляциях, производимых с хрупкими одеяниями при повторном использовании. Достаточно вспомнить знаменитое платье Мэрилин Монро, которое Ким Кардашьян надела на Met Gala 2022 и, по слухам, слегка повредила.

Чтобы не подвергать экспонаты неоправданному риску, решено было некоторые из них выставить «в цифре» - с помощью технологии сенсорной стимуляции, анимации, световых проекций, искусственного интеллекта и компьютерной графики.

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О чём «Сад времени»

В рассказе Балларда «Сад времени» исследуется концепция сохранения цветов как символа красоты, молодости и невинности. По сюжету, супружеская пара хочет остановить разъярённую толпу, пытающуюся разграбить их заброшенное поместье. Чтобы удержать жителей деревни, муж обращается к своему волшебному саду и лихорадочно срывает один цветок за другим, каждый раз поворачивая время вспять на час. Но скоро все растения будут вырваны, а толпа ждёт не дождётся, чтобы захватить собственность.

Чем ознаменуется дресс-код предстоящего вечера

Согласно философскому взгляду Балларда на окружающий мир, от гостей вечера следует ожидать нарядов, навеянных красотой природы или историей моды. Те, кто сфокусирует внимание на «садовой» части рассказа, скорее всего, порадуют зрителей одеяниями с крупными цветочными принтами, силуэтами, напоминающими растения, или флористическим декором. Те же, кто выберет «временную» часть, обставят своё появление исторически знаменательными нарядами, подчёркивая заявленную тему.

Какой была тема Met Gala 2023

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Гости бала Met Gala 2023 должны были одеться в соответствии с темой «Карл Лагерфельд: линия красоты». Вечер был посвящён ушедшему в 2019-м знаменитому кутюрье, получившему прозвище «железный Карл», благодаря многолетней работе в таких домах моды, как Chanel, Fendi и Chloe, а также своей неиссякаемой творческой фантазии. Многие знаменитости показали вариации чёрно-белых моделей, созданных Лагерфельдом; другие же «упомянули» в своих костюмах любимую кошку модельера Шупетт, как, например, это сделал Джаред Лето.

Что и кого мы, в конце концов, увидим в нью-йоркском Metropolitan, будет известно только 6-го мая. В любом случае, вечер запомнится надолго. Ведь он как нельзя лучше соответствует поговорке: «Вся наша жизнь – игра» или, применимо к данному случаю, «карнавал».