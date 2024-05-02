Джулия Робертс повторила культовый образ 34-летней давности в съемке для глянца

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс повторила свой культовый образ 34-летней давности в съемке для журнала Madame Figaro. Соответствующая публикация появилась на сайте иностранного глянца.

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На размещенном фото 56-летняя знаменитость запечатлена в костюме серого цвета, состоящем из пиджака и брюк. Кроме того, она надела жилет в тон, белую рубашку, черные кожаные ботинки и синий галстук, оформленный в белый горох. При этом визажисты сделали в макияже акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежные локоны.

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Известно, что в подобном наряде звезда «Красотки» появилась на кинопремии «Оскар», которая состоялась в 1990 году.

В марте сообщалось, что поклонники раскритиковали Джулию Робертс за фото крупным планом. Тогда актриса разместила черно-белое фото, на котором предстала в черной вязаной кофте.