Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье для рекламы

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель британского происхождения Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram серию фотографий в нижнем белье.

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Рози Хантингтон-Уайтли позировала в комплекте белья от британского бренда Marks & Spencer. Уже несколько лет модель является лицом их рекламных кампаний, а также участвует в создании специальных линий белья. На этот раз она продемонстрировала красный бюстгалтер и трусы. Для фото модель распустила волосы и сделала легкий нюдовый макияж. Съемка прошла в домашнем интерьере модели.

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Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.