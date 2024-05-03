58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в леопардовом купальнике

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с отдыха на Мальдивах.

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58-летняя Элизабет Херли решила начать утро в отпуске с завтрака в бассейне. Ей подготовили поднос с разными блюдами и спустили на воду. Элизабет Херли сняла процесс на видео. Она позировала в крошечном леопардовом бикини и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала легкий макияж.

В 2005 году Элизабет Херли запустила собственный бренд купальников. Дизайн всех моделей для Elizabeth Hurley Beach актриса придумывает сама. Она регулярно появляется в них в соцсетях, а также снимается для их рекламы.