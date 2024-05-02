Модель Эмили Ратаковски снялась в трусах

Модель и актриса Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной съемке. Знаменитость показала поклонникам результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летняя Эмили Ратаковски предстала перед камерой без бюстгальтера. Модель надела голубые кружевные стринги, белый халат и украшения: золотую цепочку с кулоном и бриллиантовое кольцо. Актриса позировала стоя в ванной комнате.

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В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

После этого модель замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023 года Эмили засняли за поцелуями с экс-участником группы One Direction Гарри Стайлсом. В апреле актриса отправилась на ужин с кинорежиссером Ноа Сакко.