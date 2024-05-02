Десять идей, как носить леггинсы и выглядеть стильно

Эстетика legging legs («ноги в леггинсах»), популярная в 2010-х, вернулась благодаря соцсетям. Девушки снова начали снимать собственные ноги в обтягивающих леггинсах, демонстрируя просвет между бедрами. Учитывая подтекст тренда, пропагандировавшего нездоровую худобу, TikTok завирусившийся хэштег удалил еще в феврале. А леггинсы в нашей жизни остались. Разбираемся, с чем комбинируем их в новом сезоне.

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Белые леггинсы с платьем

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Титул абсолютной fashionist вам обеспечат белые леггинсы, на которые модницы всего мира буквально молятся последние месяцы. И каким бы капризным этот цвет ни казался, он довольно неприхотлив: образ total white — первое, что приходит на ум. Платье с драпировкой — то, что стилист прописал!

Леггинсы с казаками и корсетом

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Теплое время года, как мы помним, — не повод расставаться с дорогими сердцу казаками: леггинсы эту обувь любят. И не стесняемся еще больше подчеркивать фигуру — например, с помощью выразительного корсета.

Леггинсы с пиджаком и топом

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Все уже успели смириться, что леггинсы плюс топ-бра — это история не только про фитнес-центр. Накидываем на плечи оверсайз-пиджак с удлиненной линией плеч, добавляем остроносые лодочки на шпильке, дополняем образ акцентными украшениями — пора на вечеринку!

С футболкой

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Казалось бы, такое банальное сочетание — леггинсы и объемная футболка или лонгслив. А что, если верх подобрать максимально спортивный, вроде формы футболиста, а низ пусть будет с графичным рисунком и полупрозрачными участками? Почти эклектика!

Леггинсы с шортами

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Колготки под шорты больше не моветон, а чем леггинсы хуже? Если возникают сомнения по поводу цветовой палитры, всегда можно собрать образ в одной гамме. Поскольку леггинсы будут служить акцентом, рекомендуем брать полупрозрачные: плотные утяжеляют низ.

Красные леггинсы с поло

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Поло, наверное, не самая очевидная вещь, с которой захочется комбинировать леггинсы. Но монохромное решение, тем более в красном оттенке, точно выделит вас и толпы. Чтобы наглухо застегнутая горловина не напоминала о «белых воротничках», держим курс на легкую наивность с помощью романтичных балеток в стиле Мэри-Джейн.

Леггинсы с боди

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У вас еще нет боди? Надо срочно исправляться: это же один из фаворитов года! И пара ему подобралась соответствующая — леггинсы, поверх которых и надеваем боди. Мы уже носили незастегнутое боди навыпуск, а теперь делаем шаг вперед.

Леггинсы с блузой

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Здесь все построено на противопоставлении объема и максимально облегающего силуэта: трендов, которые недавно встретились и подружились. Стили здесь тоже не спорят: классика летящей блузы с актуальными рукавами-буфами и околоспортивный фасон леггинсов уравновешивают друг друга.

Леггинсы с юбкой

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Трендовую полупрозрачную юбку купили если не все, то очень многие, но вопросы на тему ее стилизации еще витают в воздухе. Делимся лайфхаком: леггинсы и лонгслив из одного комплекта решат все проблемы. А неровности фигуры в районе живота и ног, которые могут подчеркнуть обтягивающие леггинсы, скроет юбка.

Укороченные леггинсы

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Пока в соцсетях пользователи сокрушаются по поводу возвращения бриджей на модную арену, мы призываем дать им шанс. Начните с малого — с экспериментов с укороченными леггинсами, которые абсолютно непривередливы. Даже к объемным плечевым изделиям они относятся благосклонно.