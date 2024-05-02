Певица Анна Нетребко опубликовала фото без макияжа и фильтров

Оперная певица Анна Нетребко показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Звезда опубликовала в соцсетях фото, снятое без фильтров.

© РИА Новости

«Сегодня день без макияжа», — написала 52-летняя артистка.

© Соцсети

Подписчики знаменитости восхитились ее внешностью:

«Юная совсем. Просто ребенок», «Выглядите как подросток», «Вы всегда прекрасны», «Совсем девочка», «Королева», «Красавица вы какая», «Потрясающе выглядите», «Какое шикарное лицо», «Вам не дашь 52 года, максимум 30 лет», «Ну просто юная девчушка», «Как же вам хорошо», «Прекрасная девушка».

Поклонники Нетребко также отметили, что она сильно похудела в последние годы. Певица признавалась, что пересмотрела свой образ жизни, стала тщательнее следить за питанием и активнее проводить свободное время, чтобы быть в форме.

У артистки есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Звезда не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы. По мнению знаменитости, таким детям, как ее первенец, «никакой медицины не нужно», только любовь и внимание.