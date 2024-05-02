Ксения Собчак заявила, что ей дважды предлагали выкупить винтажную сумку

Журналистка Ксения Собчак показала винтажную сумку, за которой охотятся коллекционеры. Снимком она поделилась в своем Telegram-канале.

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«Сумочка тут, кстати, это супервинтажный коллаб нулевых Мураками + Вьюттон. Мне ее уже два раза предлагали продать за безумные деньги. Но я держусь», — написала Собчак.

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В апреле Ксения Собчак показала, как выглядит ее столовая. На фото был запечатлен большой деревянный стол, на котором стояли вазы с сухоцветами, статуэтки, поднос со свечами и шкатулка. Рядом находились стулья с бархатными подушками. Поклонники журналистки не оценили интерьер.

А до этого Ксения Собчак показала свою новую картину за полмиллиона рублей.