60-летняя аргентинка стала победительницей конкурса «Мисс Буэнос-Айрес»

Оказывается, выиграть в конкурсе красоты никогда не поздно. 60-летняя Алехандра Мариса Родригес доказала это, получив титул «Мисс Буэнос-Айрес 2024». Как правило, участие в этом конкурсе принимают незамужние, бездетные девушки до 30 лет. Алехандра решила показать, что жить в своё удовольствие можно в любом возрасте.

© Чемпионат.com

Женщина уже много лет работает юристом, а также ведёт здоровый образ жизни. Трижды в неделю Родригес в обязательном порядке тренируется в спортивном зале, ежедневно гуляет, ест много фруктов и овощей, а также тщательно следит за собой. Алехандра призналась, что её сердце свободно, а живёт победительница конкурса красоты с двумя кошками.

© Чемпионат.com

Она уверена, что секрет молодости и красоты прост – ключевую роль в этом вопросе играют полезные привычки и железная дисциплина. Алехандра отметила, что останавливаться на достигнутом не собирается. Ей предстоит побороться за титул «Мисс Вселенная».