Стилист Алеко Надирян высказался против мокасинов на каблуках за 75 тысяч рублей
Российский звездный стилист Алеко Надирян высказался против мокасинов на каблуках. Он написал пост в Telegram-канале.
Алеко Надирян обратил внимание на обувь из летней коллекции британского дизайнера Джонатана Андерсона. Бренд JW Anderson выпустил мокасины на каблуках, которые стоят около 75 тысяч рублей. По мнению звездного стилиста, эта модель выглядит "чертовски плохо". Интернет-пользователи поддержали точку зрения Надиряна.
"Ну такое", "Мокасины испортили…", "Страшнее ничего не видела. Даже бесплатно не нужны", "Уродство", "Противозачаточные туфли", "Туфли, способные изуродовать ноги любой", — писали в комментариях под постом.
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Накануне Алеко Надирян отметил, что в этом сезоне модные бренды ударились в рукоделие и стали продавать плетеные вещи. Однако эксперт не уверен, что стоит тратить много денег на такие аксессуары.
"У ключевых игроков таких, как Miu Miu, Prada, Saint Laurent, Loewe и далее по списку, в летних коллекциях представлены плетеные и вязаные сумки. Особенно преуспела тут Миучча Прада — ее цветные бабушкины коврики Miu Miu сегодня мелькают в аккаунтах всех фэшн-байеров. И должен признать, что на фоне всех этих одинаковых плетенок яркие половички сильно выигрывают. В целом, тренд симпатичный, но стоит ли такой отпускной вайб тысячи долларов?" — усомнился стилист.
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