Стилист перечислил топ самых трендовых футболок на лето 2024

Без футболки не может обойтись не один стильный гардероб. Мы поговорили со стилистом Александрой Глушковой, которая подсказала топ самых трендовых моделей на лето 2024 года.

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В стиле нулевых

Если вы поклонница раннего творчества Бритни Спирс и Кристины Агилеры, вы будете в восторге — узкие футболки с яркими принтами, которые так обожали певицы в начале нулевых, снова в моде. Александра поясняет, что тренд продержится все лето.

Boyfriend

Объемные футболки в стиле boyfriend захватывают летние гардеробы. Александра:

«Я настоятельно не рекомендую миксовать такую модель с одноименными джинсами, придерживаемся правила — объемный верх и узкий низ и наоборот». Бойфренд-футболка идеально сочетается с прямыми джинсами и шортами, что будет настоящим спасением в городской жаре.

Полоска

Переодеваемся из полосатых джемперов в футболки с таким же принтом. Александра:

«Как минимум одна полосатая футболка должна быть в вашем летнем гардеробе этим летом. Она спасет вас в ситуации, когда не хочется сильно напрягаться и собирать образ на день, такая футболка подходит ко всему».

Поло

Для поклонниц элегантности в любых ситуациях, есть трендовый вариант на лето — футболка поло. Стилист: