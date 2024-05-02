Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери»
Российскую блогершу и модель таджикского происхождения Дину Саеву обругали из-за видео о натуральной привлекательности словами «филлеры убери». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша рассказала, что сократила использование декоративной косметики. Так, она заявила, что в настоящее время предпочитает наносить макияж по особым случаям — например, для съемки роликов с перевоплощениями.
«Мне очень нравится эстетика естественности. Я рада, что многие девушки сейчас склонны к тому, чтобы следить за своей внутренней красотой», — указала знаменитость, добавив, что приняла свою внешность.
Пользователи сети высказались о посте блогерши в комментариях.
«Филлеры убери из скул, они ужасны», «Вы серьезно про естественность? Даже нос себе переделали, я уже не говорю о другом», «У вас подбородок торчит от филлеров и губы выдают», — отметили юзеры.
В апреле Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке и топе от бикини.
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