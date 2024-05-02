Продюсер Яна Рудковская купила сумку за 3 миллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская показала новую сумку с показа Chanel, который прошел сегодня, 2 мая, в Марселе. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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"Моя новая сумочка — это мой новый краш. Куда бы я с ней не пришла, все спрашивают, что это и как открывается. Сумка из круизной коллекции Шанель не только пополнила мою коллекцию, но и стала любимой сумочкой Арсюши! Первая в мире сумка, которой можно еще и играть, о как", — написала Рудковская.

Стоимость изделия на сайте BUYMA, который специализируется на изделиях люксовых брендов, составляет $266186 HKD (около 3 миллионов рублей).

На днях Яна Рудковская показала номер отеля за $100 тысяч в сутки. Площадь номера составляет 500 кв. метров, а террасы — 200 кв. метров. По словам Рудковской, в нем останавливались певица Бейонсе и футболист Криштиану Роналду.

Яна Рудковская начала свою карьеру в 1998 году. Она занималась бизнесом, а также продюсировала звезд шоу-бизнеса, в частности певца Диму Билана.