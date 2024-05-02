Возлюбленная Тимати прошлась в бикини перед камерой

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Избранница музыканта прошлась по песку между кустами живой изгороди, привстав на носки. Она позировала перед камерой в оранжевом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками, который обнажал часть груди, и трусы с заниженной талией. При этом на последних кадрах видео манекенщица показала бюст крупным планом.

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Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях.

«Какие ноги!», «Шикарная фигура», «Просто идеальная», «Поправилась что-то», «А мне кажется, она грудь побольше сделала», — рассуждали юзеры.

В апреле Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов.