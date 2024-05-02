Россиянам рассказали об осложнениях после блефаропластики

Хирург Григорянц: после блефаропластики может вывернуться нижнее веко. Как говорят специалисты, такое бывает, если во время операции пациенту удаляют слишком много кожи или жировой ткани, из-за чего веко деформируется и происходит выворот. Поэтому важно выбрать опытного хирурга, тогда риск будет минимальным. Какие ещё осложнения могут случиться после операции — объяснил пластический хирург Владислав Григорянц.

© unsplash

Кому нельзя делать блефаропластику

Ни один врач не станет делать блефаропластику, если у пациента есть проблемы с сердцем и свёртываемостью крови, рассказал Григорянц изданию РИАМО.

Вот какие ещё есть противопоказания для коррекции век:

Опухоли;

Острые инфекции и обострение хронических заболеваний;

Сухость глаз и конъюнктивит;

Высокое внутриглазное давление;

Нарушение целостности кожи в зоне операции.

Также блефаропластику не делают беременным и кормящим мамам.

Какие бывают осложнения после блефаропластики

Среди возможных осложнений врач назвал:

Опущение бровей;

Выворот века;

Отёк и синяк;

Дискомфорт и временное слезотечение.

Операция по коррекции век длится примерно 2 часа. Если пациент будет соблюдать все рекомендации врача, то риск осложнений минимален, добавил Григорянц.