Веко вышло погулять. Россиянам рассказали об осложнениях после блефаропластики
Хирург Григорянц: после блефаропластики может вывернуться нижнее веко. Как говорят специалисты, такое бывает, если во время операции пациенту удаляют слишком много кожи или жировой ткани, из-за чего веко деформируется и происходит выворот. Поэтому важно выбрать опытного хирурга, тогда риск будет минимальным. Какие ещё осложнения могут случиться после операции — объяснил пластический хирург Владислав Григорянц.
Кому нельзя делать блефаропластику
Ни один врач не станет делать блефаропластику, если у пациента есть проблемы с сердцем и свёртываемостью крови, рассказал Григорянц изданию РИАМО.
Вот какие ещё есть противопоказания для коррекции век:
- Опухоли;
- Острые инфекции и обострение хронических заболеваний;
- Сухость глаз и конъюнктивит;
- Высокое внутриглазное давление;
- Нарушение целостности кожи в зоне операции.
Также блефаропластику не делают беременным и кормящим мамам.
Какие бывают осложнения после блефаропластики
Среди возможных осложнений врач назвал:
- Опущение бровей;
- Выворот века;
- Отёк и синяк;
- Дискомфорт и временное слезотечение.
Операция по коррекции век длится примерно 2 часа. Если пациент будет соблюдать все рекомендации врача, то риск осложнений минимален, добавил Григорянц.