Стилист Александр Рогов призвал носить джинсы с нарядными жакетами

Стилист Александр Рогов перечислил трендовые сочетания с синими джинсами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Носите ваши джинсы с базовыми майками и худи или с нарядными жакетами блузами! Будьте собой!» — написал эксперт.

Он также проиллюстрировал идеи образов: с худи и футболкой, косухой из кожи, твидовым белоснежным жакетом, рубашкой в клетку и не только.

На днях стилист Рогов назвал самую модную обувь весны и лета. Эксперт рекомендовал обратить внимание на топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.