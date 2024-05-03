33-летняя Рита Ора поделилась фото в бюстгальтере

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя исполнительница опубликовала кадр, на котором она запечатлена в бюстгальтере черного цвета. При этом волосы телезвезды распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. На изображении видно, что от аксессуаров она отказалась.

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На другой фотографии Ора позирует в мини-платье с глубоким декольте и серебристым швом. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках в тон.

В апреле Рита Ора снялась без штанов. Звезда разместила фото, на котором она предстала в белом облегающем боди, отказавшись от брюк. Ора также показала лицо без макияжа.