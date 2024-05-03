Чем грозит отказ от шампуня

Некоторые люди решают использовать вместо классических шампуней альтернативные средства — горчичный порошок, яблочный уксус, пиво или просто воду. Так они хотят сократить количество химикатов в своей гигиене. В интернете даже распространился тренд no poo, что означает «нет шампуню». В чём плюсы и минусы отказа от моющих средств — объяснила дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

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Чем можно мыть голову кроме шампуня

Как отметила врач, вариантов, чем помыть голову, сегодня очень много. Вот только некоторые из популярных альтернативных средств:

горчичный порошок,

яблочный уксус,

кокосовое масло,

пиво,

отвар ромашки,

пищевая сода.

Некоторые сторонники отказа от шампуней моют волосы просто водой, безо всяких моющих средств.

Плюсы мытья головы без шампуня

По словам дерматолога, у отказа от шампуней есть однозначный плюс — люди начинают использовать меньше пластика. Ведь большинство шампуней — в пластиковой упаковке, которую потом просто выбрасывают.

А вот вред от сульфатов и парабенов в составе шампуней преувеличен. Как отмечала ранее дерматовенеролог Алёна Романова, сульфаты могут навредить коже, только если каждый день держать их на голове по 20–40 минут. А парабены могут навредить лишь людям с экземой, псориазом или дерматитом.

Чем опасны альтернативы шампуню

Кандинская перечислила проблемы, которые могут возникнуть из-за отказа от шампуня в пользу различных альтернатив:

развитие контактных аллергических реакций разной степени тяжести;

обострение хронических кожных заболеваний;

нарушение роста волос;

волосы становятся более сухими и тусклыми;

сухость кожи головы;

неприятный запах.

В целом влияние альтернативных средств для мытья головы на волосы и кожу головы очень индивидуально, добавила медик.