Чем грозит отказ от шампуня

В интернете советуют мыть голову без шампуня. Вот чем это грозит
Некоторые люди решают использовать вместо классических шампуней альтернативные средства — горчичный порошок, яблочный уксус, пиво или просто воду. Так они хотят сократить количество химикатов в своей гигиене. В интернете даже распространился тренд no poo, что означает «нет шампуню». В чём плюсы и минусы отказа от моющих средств — объяснила дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.
Чем можно мыть голову кроме шампуня
Как отметила врач, вариантов, чем помыть голову, сегодня очень много. Вот только некоторые из популярных альтернативных средств:
- горчичный порошок,
- яблочный уксус,
- кокосовое масло,
- пиво,
- отвар ромашки,
- пищевая сода.
- Некоторые сторонники отказа от шампуней моют волосы просто водой, безо всяких моющих средств.
Плюсы мытья головы без шампуня
По словам дерматолога, у отказа от шампуней есть однозначный плюс — люди начинают использовать меньше пластика. Ведь большинство шампуней — в пластиковой упаковке, которую потом просто выбрасывают.
А вот вред от сульфатов и парабенов в составе шампуней преувеличен. Как отмечала ранее дерматовенеролог Алёна Романова, сульфаты могут навредить коже, только если каждый день держать их на голове по 20–40 минут. А парабены могут навредить лишь людям с экземой, псориазом или дерматитом.
Чем опасны альтернативы шампуню
Кандинская перечислила проблемы, которые могут возникнуть из-за отказа от шампуня в пользу различных альтернатив:
- развитие контактных аллергических реакций разной степени тяжести;
- обострение хронических кожных заболеваний;
- нарушение роста волос;
- волосы становятся более сухими и тусклыми;
- сухость кожи головы;
- неприятный запах.
В целом влияние альтернативных средств для мытья головы на волосы и кожу головы очень индивидуально, добавила медик.