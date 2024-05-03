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В интернете советуют мыть голову без шампуня. Вот чем это грозит

Некоторые люди решают использовать вместо классических шампуней альтернативные средства — горчичный порошок, яблочный уксус, пиво или просто воду. Так они хотят сократить количество химикатов в своей гигиене. В интернете даже распространился тренд no poo, что означает «нет шампуню». В чём плюсы и минусы отказа от моющих средств — объяснила дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

Чем грозит отказ от шампуня
© Unsplash

Чем можно мыть голову кроме шампуня

Как отметила врач, вариантов, чем помыть голову, сегодня очень много. Вот только некоторые из популярных альтернативных средств:

  • горчичный порошок,
  • яблочный уксус,
  • кокосовое масло,
  • пиво,
  • отвар ромашки,
  • пищевая сода.
  • Некоторые сторонники отказа от шампуней моют волосы просто водой, безо всяких моющих средств.

Плюсы мытья головы без шампуня

По словам дерматолога, у отказа от шампуней есть однозначный плюс — люди начинают использовать меньше пластика. Ведь большинство шампуней — в пластиковой упаковке, которую потом просто выбрасывают.

А вот вред от сульфатов и парабенов в составе шампуней преувеличен. Как отмечала ранее дерматовенеролог Алёна Романова, сульфаты могут навредить коже, только если каждый день держать их на голове по 20–40 минут. А парабены могут навредить лишь людям с экземой, псориазом или дерматитом.

Чем опасны альтернативы шампуню

Кандинская перечислила проблемы, которые могут возникнуть из-за отказа от шампуня в пользу различных альтернатив:

  • развитие контактных аллергических реакций разной степени тяжести;
  • обострение хронических кожных заболеваний;
  • нарушение роста волос;
  • волосы становятся более сухими и тусклыми;
  • сухость кожи головы;
  • неприятный запах.

В целом влияние альтернативных средств для мытья головы на волосы и кожу головы очень индивидуально, добавила медик.

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