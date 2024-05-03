Что делать, если продавец на маркетплейсе прислал не тот товар

Это довольно распространённая ситуация в эпоху бума маркетплейсов. Допустим, вы заказали красную футболку с принтом, а пришла аналогичная, но чёрная. Вроде бы мелочь, но, по сути, продавец нарушил закон. Как действовать в подобной ситуации и имеют ли право продавцы на маркетплейсах не принимать «не тот» товар обратно, «Секрету» рассказала юрист.

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Имеют ли право вам прислать не тот товар

Продажа товара, не указанного в заказе, — нарушение закона. По словам Юриста Киреевой, в подобной ситуации россияне вправе требовать от продавца предоставления именно того товара, который был в заказе.

Размещение товаров на маркетплейсах — по сути, это публичная оферта, то есть предложение к продаже, обращённое к неопределённому кругу лиц на размещённых условиях (включая данные и характеристики, указанные в описании товара). Покупатель, оформляя заказ, акцептует (принимает) публичную оферту продавца. Соответственно, момент оформления заказа покупателем на маркетплейсах является моментом заключения договора на конкретный товар (с указанными в описании этого товара данными и характеристиками). Даже если продавец в публичной оферте оставил за собой право на односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее изменение условий договора (например, изменения предмета сделки), это не наделяет его правом на их реализацию.

Поэтому любые приписки в оферте, якобы освобождающие продавцов от ответственности в подобных ситуациях, ничтожны, подчеркнула Киреева. С точки зрения закона они недопустимы и ущемляют права потребителей.

Что делать, если маркетплейс прислал не тот товар

Здесь ваши действия зависят от ваших желаний.

Вы не планируете получать правильный товар, а хотите от всего отказаться и вернуть оплату. В этом случае достаточно вернуть товар продавцу по правилам площадки. Главное, чтобы он был в презентабельном виде. Лучше отказаться от заказа сразу после получения. Вы планируете получить товар, указанный в заказе, и вернуть ошибочный.

В этом случае также нужно вернуть ненадлежащий товар. А далее уведомить продавца о нарушении условий договора «в части несоответствия товара выбранному покупателем и потребовать предоставление товара, указанного в заказе», отметила Киреева.

Но есть нюанс: разбираться с косяками в доставке вам нужно в первую очередь с продавцом товара. Именно он несёт ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора, а не маркетплейс.

«Крупные интернет-платформы — например, Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries — агрегаторы, посредством которых покупатель и продавец заключают договор купли-продажи товара», — напомнила юрист.

Может ли продавец отказать в возврате товара?

Если покупатель в надлежащий срок обратился к продавцу с требованием о возврате/замене товара, не соответствующего описанию, продавец не имеет права отказать в удовлетворении требований покупателя, подчеркнула эксперт.

Если продавец откажется принять возврат или предоставить заказанный товар или вовсе уйдёт в игнор, дело можно решить в суде.