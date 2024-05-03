Ким Кардашьян сравнили на новых фото с женой ее бывшего мужа

Американскую телезвезду Ким Кардашьян на снимках в новом образе сравнили с дизайнером Бьянкой Цензори. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

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43-летняя бизнесвумен сфотографировалась в наряде черного цвета, который состоял из водолазки облегающего кроя, микрошорт и высоких сапогах люксового бренда Balenciaga. При этом на размещенных фото видно, что предпринимательница сменила имидж: сделала короткую стрижку и стала блондинкой, окрасив некоторые пряди в розовый.

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Подписчики обратили внимание на сходство стиля Кардашьян с женой ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.

«Кто-то явно вдохновлялся Бьянкой», «Копирует Цензори?», «Я перепутала ее с Бьянкой», «Кажется Ким ревнует Канье», «Так Ким выглядела бы каждый день, оставшись с Уэстом», — высказывались они.

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В апреле Ким Кардашьян раскрыла секрет бюстгальтера с торчащими сосками. Бизнесвумен назвала дизайн данного предмета гардероба гениальным и призналась, что он создан по образцу ее груди.