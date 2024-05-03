Бизнесвумен Хлои Кардашьян назвала операцию на ноге причиной обвинений в фотошопе

Бизнесвумен и блогершу Хлои Кардашьян ответила на критику фигуры и обвинения в использовании фотошопа. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Подписчики Кардашьян раскритиковали ее фотографию в купальнике из-за разного размера ног. По их мнению, Хлои Кардашьян переборщила с фотошопом в очередной раз.

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«Лол, это мои ноги. У меня две разные ноги. Они и должны быть разными. Одна из них перенесла три операции на колене, но мне они очень нравятся», — написала Кардашьян.

В феврале Хлои Кардашьян обвинили в фотошопе кота. Поклонники Хлои Кардашьян считают, что модель начала фотошопить кадры домашнего питомца, поскольку на последних публикациях у него разный цвет глаз.

Хлои Кардашьян состояла в отношениях с Тристаном Томпсоном. Пара рассталась в начале 2022 года из-за постоянных измен баскетболиста. Летом стало известно, что у бывших влюбленных появится второй ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Мальчик появился на свет 6 августа. Несмотря на рождение второго ребенка, Хлои и Тристан так не возобновили свои отношения.