Телеведущая Екатерина Андреева снялась в прозрачных брюках

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева опубликовала фото в вечернем образе. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Екатерина Андреева позировала в «голых» черных брюках из прозрачного кружева, шортах и топе. Поверх наряда она надела бомбер со стразами. Завершил образ чокер с бусинами. Ей также сделали укладку с легкими волнами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.

© Соцсети

В 2022 году Екатерина Андреева раскрыла свой настоящий возраст. По ее словам, людей вводит в замешательство «Википедия», где написано, что она родилась в 1961 году, в то время как реальный год ее рождения — 1965-й.

«Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?» — делилась знаменитость.

Екатерина Андреева стала матерью в 18 лет, она родила дочь Наталью в первом браке с Андреем Назаровым. Позже она вышла замуж за бывшего югославского футболиста, бизнесмена Душко Перовича, с которым познакомилась в Москве во время рабочей встречи.