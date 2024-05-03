Масло для лица и сыворотки: в чем разница и что выбрать

Кажется, уже не осталось женшин, чей уход за собой сводится к «умылась мылом и намазала сметану на лицо». Но вот тонкости и нюансы бьюти-рутины все равно вызывают вопросы. Например, что выбрать — сыворотку или масло для лица. И можно ли их, если что, использовать вместе?

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«Сыворотки стали неотъемлемой частью большинства процедур по уходу за кожей. С другой стороны, масло для лица — это более новая категория уходовых средств, но она быстро набирает популярность», — объясняет косметолог Ирина Головина.

Итак, когда (и почему) стоит включать каждое из них в свой уход.

Масло и вода для кожи

Прежде чем перейти к сравнению масел и сывороток для лица, важно понять, какую роль играют масла и вода в здоровье и функционировании кожи.

«И масло, и вода необходимы для кожи. Дерма содержит коллаген, эластин и воду, которые сохраняют упругость и молодость. Эпидермис содержит важные масла в виде липидов, жирных кислот и керамидов. Эти масла образуют барьер, который предотвращает потерю необходимой коже воды. А еще так называемое кожное сало придает ей мягкость и гладкость", — рассказывает Ирина.

Что такое масла для лица?

Это жидкие топические средства, не содержащие воды. Точный состав масла для лица может варьироваться, но, как правило, они призваны имитировать и дополнять естественную выработку кожного сала.

"Поскольку в их состав обычно входят более крупные молекулы, их действие, как правило, ограничивается поддержкой кожного барьера. Линолевая кислота и сквалан — популярные ингредиенты таких средств», — говорит Ирина.

Преимущества масел для лица

Масла для лица разработаны с учетом уникального баланса жирных кислот и липидов для смягчения и поддержки кожного барьера. Это необходимо для предотвращения трансэпидермальной потери воды и защиты от ультрафиолетового излучения, загрязнений, вирусов, грибков и бактерий.

«Повреждение кожного барьера может привести к кожным инфекциям и тусклому внешнему виду, а также к раздражению и обезвоживанию. Примечание: не все нуждаются в восстановлении барьера. Обладательницы жирной кожи и так склонны к избыточному выделению жира, а масло для лица может еще больше усугубить проблему закупорки пор и высыпаний акне», — уточняет Ирина.

Антивозрастное и противовоспалительное действие масел

Масла с антиоксидантами (например, аргановое масло), могут помочь предотвратить появление тонких линий и морщин. Кожный барьер естественным образом содержит липиды, керамиды и жирные кислоты.

«С возрастом выработка этих природных окклюзивов замедляется, а под воздействием сильного ветра, ультрафиолета и агрессивных очищающих средств разрушается еще больше», — разъясняет Ирина.

Кроме того, масла с антибактериальными и противовоспалительными свойствами, например масло чайного дерева, могут помочь улучшить состояние при акне, угрях, и прыщах.

Что такое сыворотки?

Это концентрированное, легкое средство, которое обычно наносят после очищения и тонизирования, но перед увлажняющим кремом.

«В то время как масла для лица обеспечивают физический результат, оказывая структурную поддержку, сыворотки классически предназначены для проникновения в кожу и регулирования ее внутренних функций», — говорит косметолог.

Преимущества сывороток

Эти средства обладают различными преимуществами в зависимости от конкретных ингредиентов, входящих в их состав. Функции сывороток очень разнообразны, и выбирать их следует в зависимости от проблем кожи. Их можно смешивать и сочетать, чтобы создать индивидуальную процедуру ухода.

Увлажняющие сыворотки обычно содержат глицерин и гиалуроновую кислоту, которые притягивают воду к коже и повышают ее влажность.

Существуют также сыворотки с антиоксидантами (ниацинамид и витамин С), которые обеспечивают антиоксидантную поддержку ДНК кожи. Сыворотки с транексамовой и гликолевой кислотой помогают нормализовать активность меланоцитов и осветлить тон кожи.

Что использовать и когда

Масло для лица может быть полезно тем, у кого сухая и/или раздраженная кожа, как сезонно, так и круглогодично. К ним относятся, в частности, больные экземой и розацеа.

«Поскольку масла для лица являются окклюзивными, их следует наносить в качестве последнего этапа ухода за кожей после увлажняющего крема. Цель состоит в том, чтобы зафиксировать хорошие вещества и блокировать плохие. Тем, у кого есть акне или перианальный дерматит, следует с осторожностью добавлять масла для лица в свою рутину, поскольку они могут спровоцировать обострение этих заболеваний», — подчеркивает Ирина.

Сыворотки могут стать отличным дополнением к любому уходу. Поскольку они легкие, предназначены для использования перед увлажняющими средствами. При необходимости их можно использовать в паре с маслом для лица, поместив увлажняющий крем между сывороткой и маслом.