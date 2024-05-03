Как обезопасить себя от поддельного ботокса

Проблемы со зрением, запоры, одышка, сухость во рту — лишь некоторые симптомы, которые могут возникнуть при использовании фейковых препаратов для популярной инъекционной процедуры. Однако эксперты уверены, что оригинальных препаратов бояться не стоит.

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«Все лекарства относительно безопасны, если их использовать надлежащим образом. Вот почему человек должен иметь не только лицензию, но и пройти соответствующую подготовку, потому что, в конце концов, это яд, это токсин», — объяснил пластический хирург Джимми Сунг в беседе с HuffPost.

Чтобы себя обезопасить, специалисты рекомендуют обращаться к лицензированным врачам-косметологам и избегать процедур на дому или в салонах, которые не имеют никакого отношения к медицине. Побочные эффекты могут проявляться в период от нескольких часов до нескольких недель после инъекции, пишет Medical News Today. Если после процедуры вы заметили такие симптомы, как затрудненное дыхание, ухудшение зрения, опущение век, усталость или мышечную слабость, важно как можно скорее обратиться к врачу.