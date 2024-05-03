Любовь Аксенова снялась сексуальном образе для журнала

Звезда фильма "Майор Гром", российская актриса Любовь Аксенова стала лицом нового выпуска журнала "Собака.ru". Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Образ завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.

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На других фото она позировала в черном тренче и розовом платье-бюстье. В интервью актриса рассказала о роли в новом фильме "Майор Гром: игра".