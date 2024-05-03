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Актриса Любовь Аксенова снялась в боксерах и топе для журнала

Звезда фильма "Майор Гром", российская актриса Любовь Аксенова стала лицом нового выпуска журнала "Собака.ru". Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Любовь Аксенова снялась сексуальном образе для журнала
© РИА Новости

Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Образ завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.

© Собака.ru

На других фото она позировала в черном тренче и розовом платье-бюстье. В интервью актриса рассказала о роли в новом фильме "Майор Гром: игра".

"Я горжусь, что в "Майоре Громе" есть место для сильных женских персона­жей, которые двигают сюжет и развивают историю. В майской премьере, помимо са­мостоятельной журналистки Юли, появит­ся новый персонаж — генерал-лейтенант Мария Архипова в исполнении потрясающей актрисы Ольги Сутуловой", — высказалась актриса.
Тренды
Мария Архипова
Любовь Аксенова
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