Любовь Аксенова снялась сексуальном образе для журнала

Актриса Любовь Аксенова снялась в боксерах и топе для журнала
Звезда фильма "Майор Гром", российская актриса Любовь Аксенова стала лицом нового выпуска журнала "Собака.ru". Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Образ завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.
© Собака.ru
На других фото она позировала в черном тренче и розовом платье-бюстье. В интервью актриса рассказала о роли в новом фильме "Майор Гром: игра".
"Я горжусь, что в "Майоре Громе" есть место для сильных женских персонажей, которые двигают сюжет и развивают историю. В майской премьере, помимо самостоятельной журналистки Юли, появится новый персонаж — генерал-лейтенант Мария Архипова в исполнении потрясающей актрисы Ольги Сутуловой", — высказалась актриса.
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