55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры. Интервью с ней приводит издание People.

55-летняя звезда телесериала «Друзья» рассказала, что ее ежедневный рацион включает продукты с высоким содержанием белка, овощные салаты и супы. При этом она отметила, что в выходные ни в чем себе не отказывает.

«Мексиканская еда — моя любимая. Или чизбургер, или пицца, или паста — все такое», — призналась Энистон.

Что касается тренировок, то артистка предпочитает посещать спортзал утром.

«После долгого дня мне меньше всего хочется тренироваться. Я восхищаюсь теми, кто действительно может прийти домой после работы, переодеться и пойти в спортзал», — пояснила собеседница журнала.

В апреле пользователи сети заподозрили Дженнифер Энистон в пластике лица. Тогда актриса приняла участие в съемке для журнала People, где позировала в розовом облегающем платье и открытых туфлях на шпильках.