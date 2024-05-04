Кеды в России подорожали на 41% за год

«Кеды» в России подорожали больше всего. Рост этого вида обуви в I квартале года составил на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом говорится в исследовании Центра развития перспективных технологий. Также, по данным аналитиков, стали стоить дороже балетки, тапочки, валенки и туфли. При этом цены на босоножки и кроссовки наоборот, снизились.

Отмечается, что чаще всего покупатели выбирают обувь в розничных магазинах, но тем не менее доля онлайн-продаж выросла почти 14%.