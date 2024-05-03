Дерматолог рекомендовала средства для ухода за кожей в конце весны

С приходом тепла коже нужен особый уход. Врач-дерматолог Кнара Андрян рекомендует переходить на увлажняющие средства и использовать сыворотки с антиоксидантами и SPF-средства, сообщает РИАМО.

С приходом солнца, необходимо использовать минимум SPF-30, а при пигментации — SPF-50.

Люди, склонные к пигментации, должны использовать SPF-средства весь год, подчеркнула эксперт. Средства с ретинолом желательно убрать до осени-зимы, чтобы избежать гиперпигментации.

Для увлажнения можно использовать биоревитализанты. Ботулотоксин также полезен для предотвращения морщин.