Фаррелл Уильямс показал совместную коллекцию с Tiffany & Co.

Новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton, а также популярный музыкант Фаррелл Уильямс создал уникальные ювелирные украшения. Для этого он объединился с не менее ярким домом Tiffany & Co. и представил линейку, которая получила название Titan.

© Tiffany & Co.

© Tiffany & Co.

За основу изделий был взят образ Посейдона и его трезубца, ведь он отражает бесстрашие и индивидуальность. Это нашло отражение в уникальном по форме звене, которое изогнуто и мягко противостоит остроте копья. Сами производители считают, что коллекция создана для людей с уникальным складом ума и мощной силой, которая способна противостоять рутине.

«Меня очень вдохновляет вода, и название этой коллекции отсылает к тому самому правителю морей и королю Атлантиды. Атлантида — это к тому же название района, в котором я вырос в Вирджиния-Бич. Детали во всех украшениях продуманы до мелочей, ведь это физическое воплощение красоты», — поделился сам Уильямс.