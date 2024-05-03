Модные ветровки 2024: тренды, тенденции, модели, новинки

Разбираемся со стилистом, как выбрать свою идеальную модель и правильно её комбинировать.

© BEFREE, ZARINA

Верхняя одежда на весну — это всегда разнообразие. На подиумах модных показов дизайнеры регулярно демонстрируют пальто, тренчи, плащи, кожаные куртки и пуховики. Но в последние годы ветровки в списке трендов. Эта верхняя одежда умело совмещает в себе стиль и функциональность. В ней не страшно попасть под лёгкий дождь или ветер.

Дизайнеры сегодня представляют многочисленные модели ветровок как для мужчин, так и для женщин. Рассматриваем вместе с экспертом актуальные фасоны и стильные варианты использования такой куртки.

«Универсальная и лёгкая ветровка — настоящая звезда гардероба, особенно переменчивой весной. Разумеется, если она стильная. Рассказываю, как найти трендовую ветровку и с чем её сочетать, чтобы было не только комфортно, но и красиво», - Ольга Денега, fashion-эксперт Shopping Live.

Ветровки — несправедливо забытый элемент гардероба. Последние годы все лавры отданы тренчам и косухам. Но именно тонкие, лёгкие и непродуваемые куртки защищают нас от внезапного городского урагана, дождя или даже морского ветра! Ведь пришли они к нам из гардероба моряков.

Впрочем, это было в XIX веке. Привычные нам модели курток появились уже в XX веке и очень понравились европейским путешественникам и французской аристократии. Ветровки шила даже Коко Шанель. А когда изобрели нейлон и куртки стали невесомыми, их популярность выросла в разы. Они поселились практически в каждом шкафу.

Тем не менее последние годы казалось, что ветровки носят только дети, туристы и бегуны. Такие куртки очень долго не выходили на подиумы.

Ситуация изменилась после 2019 года, когда уличная мода и спорт-шик прочно обосновались в списках трендов. Тогда практически каждый модный дом выпустил свою версию лёгкой куртки. С тех пор этот комфортный элемент гардероба вернулся в тренды. Осталось только разобраться, какие из них подходят для стильного образа и с чем их носить.

Модные фасоны ветровок

Видов ветровок очень много. Каждый сезон дизайнеры радуют нас новыми вариациями: от классических спортивных моделей до более изысканных дизайнов с элементами кожи. Любая из них имеет свои особенности и может быть использована для создания стильного образа в зависимости от предпочтений и погодных условий. Предлагаю рассмотреть самые популярные и интересные фасоны 2024 года.

Спортивные ветровки

Это те самые куртки, в которых мы привыкли видеть бодрых спортсменов и фитоняшек на набережной. Такие ветровки специально созданы для активного отдыха. Они отличаются функциональностью и удобством.

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Обычно такие модели выпускают спортивные бренды. Из цветов преобладают чёрный или нарочито яркий. Также на них есть светоотражающие элементы — на случай вечерней тренировки.

Кстати, такие ветровки часто сделаны из новаторских тканей с климат-контролем. В них усилены впитывающие свойства. Бывают даже модели со вшитой балаклавой, чтобы защититься от ветра.

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Удлинённые ветровки

Этот вариант — гибрид ветровки и плаща. Он подойдёт, если вам не по душе короткие куртки или ваш гардероб в основном состоит из платьев или юбок.

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Нельзя сказать, что это самая остромодная модель сезона. Однако если выбрать спокойный глубокий оттенок и плотную ткань, которая будет держать форму, она может стать любимой базой на переходную погоду.

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Ветровки лётчика

Ветровки лётчика — просторные, со множеством накладных карманов. Они часто шьются из матовой ткани или вовсе плотного хлопка. Выглядят небанально и стильно, особенно в оттенках хаки и песка. Это интересный способ освежить гардероб чем-то запоминающимся.

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Ветровки с капюшоном

Да, капюшон есть не у каждой модели ветровок. А ведь эта практичная деталь поможет в ненастный день. Обязательно обращайте внимание на форму капюшона, чтобы точно не прогадать.

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Обтягивающий капюшон исказит пропорции головы, острый будет выглядеть как колпак. Вам нужен средний классический без лишних акцентов. Желательно с затяжками для регулировки. Однако если вы любите толстовки с капюшоном, тогда ветровку берите без, чтобы не было нелепого наслоения.

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Анораки

Анорак — фасон, заимствованный у туристов. Это что-то среднее между худи с капюшоном и ветровкой. Молния расстёгивается только сверху, примерно до груди, так что анорак одевается через голову.

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Особенно красиво и актуально выглядит модель на размер больше. Обтягивающий силуэт тут неуместен. Иногда анораки бывают без капюшона, но это скорее исключение. Такие модели часто изготавливаются из прочных и водоотталкивающих материалов. Поэтому можете смело выбирать их для прогулок по городу или активного отдыха на природе.

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Модные оттенки ветровок

С фасонами разобрались, а какой оттенок выбрать? На самом деле, тут всё просто.

Если вы предпочитаете базовый и монохромный гардероб, цельтесь в цвета-ахроматы. Это белые, чёрные или серые оттенки. Они отлично сочетаются между собой и впишутся в любой гардероб. А с учётом выбора правильного фасона ветровки, вы сможете носить верхнюю одежду годами.

Если же хочется добавить больше цветовых акцентов, но не ощущать себя попугаем, обратите внимание на основную палитру сезона. Она продиктована институтом цвета Pantone.

Например, сейчас актуальны нежный персиковый, глубокий синий, яркая фуксия, морозно-голубой. Эти романтичные оттенки будут освежать, актуально выглядеть и отлично подойдут на весну-лето.

Как правильно выбрать ветровку?

Найти трендовую модель важно, но при покупке стоит учитывать не только фасон. Обратите внимание также на ряд практических аспектов. Именно они обеспечат комфорт и защиту в любую погоду. Рассмотрим подробнее, как же выбрать стильную, удобную и качественную куртку.

Актуальные модели

Сейчас наиболее актуальны базовые ветровки. Они должны быть просторными, на классической молнии. Желательно выбирать такую куртку в спортивном стиле, с накладными карманами по бокам, но без ярких элементов и наклеек. Она, скорее, должна напоминать модели из 90-х.

Также важно, чтобы под ветровку свободно помещался свитер или свитшот. Сегодня обтягивающие и слишком короткие модели часто выглядят неактуально.

© BEFREE

Ещё последние несколько лет в тренде анораки. Эта модель, несмотря на свою популярность, незаезженная. Перед покупкой обязательно подумайте, удобно ли вам будет такую куртку надевать через голову. Например, если вы регулярно делаете сложные укладки, вас может раздражать этот будничный ритуал.

А вдруг вас заворожила куртка лётчика? Спешим обрадовать, ведь это вневременная модель. Главное — найти куртку максимально винтажного вида, сдержанного оттенка и без разноцветных деталей.

© ZARINA

Материалы

Чаще всего ветровки делают из нейлона, синтетического полиэстера, вельвета и плотного хлопка. Но важно запомнить некоторые детали.

Полиэстер спасёт от дождя, а вот нейлон и хлопок с вельветом — точно нет. Если вы живёте в дождливом климате, обратите внимание на материал, из которого сшита куртка.

Кроме того, существуют специальные ветровки для туризма. Они сшиты из полиэстера и мембранной ткани. Их защита от ветра и дождя гораздо мощнее, но и выглядят они специфично. Впрочем, если вы любите аутдорный стиль, это может оказаться идеальным вариантом.

Кстати, ещё один плюс ветровок — манжеты и резинка на подоле. Их можно регулировать по вашему усмотрению, чтобы холод до вас точно не добрался.

© FINN FLARE

Размер и посадка

Ещё один важный нюанс при выборе – размер и посадка вашей ветровки. Мы уже говорили, что под неё должен свободно поместиться свитер или свитшот. Теперь добавим несколько дополнительных деталей, одинаково важных и для женской, и для мужской куртки.

Рукава не должны быть слишком длинными или короткими. Кстати, три четверти тоже не подойдут. На ветровке такие рукава выглядит нелогично и снова неактуально. Укороченная ветровка чаще всего смотрится устаревшей. Поэтому выбирайте модели до тазовой кости или чуть ниже. Не стоит покупать ветровку больше чем на один размер. Оверсайз образ может получиться несуразным, как будто это куртка «на вырост».

Как носить ветровку мужчинам?

В самом начале мы сказали, что ветровка — крайне универсальная вещь. Её можно стилизовать с большей частью любого гардероба. Но, конечно, есть беспроигрышные сочетания, проверенные годами. Запоминайте, с ними точно не прогадаете.

Джинсы – идеальный выбор для повседневного образа. Их можно сочетать с джемпером или свитшотом. Завершит образ ветровка. Для более строгого лука подойдёт следующая комбинация: рубашка, джемпер и брюки. Осталось только дополнить образ ветровкой. Эта комбинация подойдёт как для деловых встреч, так и для повседневных прогулок. Лонгслив в сочетании с брюками «карго» и ветровкой создаст удобный и практичный стиль. Для более лёгкого и свободного лука можно выбрать снова джинсы. Но на этот раз комбинировать их с плотной свободной футболкой базового цвета и ветровкой. Этот образ можно надеть для активного отдыха или на обычную прогулку по городу. Спортивные брюки в сочетании с толстовкой и ветровкой создадут динамичный образ. Также этот вариант подойдёт для тренировки на свежем воздухе. Брюки в комбинации с водолазкой и ветровкой тоже создадут стильный образ. Он подойдёт как для повседневной носки, так и для особых случаев.

© ZARINA

Из обуви обратите внимание на кроссовки или ботинки в стиле Dr. Martens. Ещё один вариант — кожаные слиперы, если вам хочется более аристократичного и интеллигентного образа.

Важное дополнение – для мужского образа обязательно нужно выбирать однотонную базовую ветровку. Именно она будет одинаково актуально смотреться и в спортивных, и в smart-casual образах.

Как носить ветровку женщинам?

Готовые женские комбинации с ветровкой тоже есть. Они подходят под любой гардероб и выглядят стильно. Выбирайте, что вам по душе.

Джинсы в паре с футболкой и короткой ветровкой создадут лёгкий и повседневный образ. Его можно надеть для прогулки или активного отдыха. Свитер, прямые брюки и короткая ветровка – отличный выбор для уютных весенних вечеров с чашечкой чая. Можно также создать комфортный и расслабленный образ. Для него скомбинируйте свитшот, широкие брюки и короткую куртку. Рубашка и джинсы «скинни» будут также стильно выглядеть. Дополните образ удлинённой ветровкой. Платье А-силуэта тоже можно красиво комбинировать с курткой. В этом образе лучше всего выбрать удлинённую ветровку. Есть и второй вариант стилизации куртки с платьем. Здесь понадобится короткая ветровка. Дополните её прямым базовым платьем-макси. Джогеры, лонгслив в полоску и короткая куртка – отличный выбор для спортивного и стильного образа.

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Также старайтесь отдавать предпочтение обуви на плоском ходу. Будут гармонично выглядеть аккуратные балетки, классические кроссовки, ботильоны-челси и лоферы.

Ветровка — это настоящий маст-хэв в гардеробе. Она стильно дополняет как мужской, так и женский образ. Кроме того, функциональность и практичность делают её незаменимой в ненастную погоду.

Ветровка легко сочетается с различными элементами гардероба – от классических джинсов и свитеров до платьев. А разнообразие моделей и цветов поможет выразить индивидуальность любому человеку.