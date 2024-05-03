Велосипедки и легинсы: с чем носить летом 2024

Думаете, что легинсы можно носить только в спортзале или дома? Подумайте еще раз. Стильные звезды, такие как Кайли Дженнер, Джиджи Хадид и Селена Гомес — да вообще много кто! — доказали, что легинсы могут стать отличной альтернативой джинсам или брюкам. Или колготкам, если речь о платье.

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Все, что вам нужно знать, — это как правильно их носить, и вскоре они станут вашим основным вариантом. Просто обратитесь за вдохновением к своим любимым звездам, они могут показать вам, как носить леггинсы на улице, на позднем завтраке и даже на вечеринке.

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Как носить легинсы

«Убедитесь, что леггинсы хорошо сидят и не просвечивают. Сбалансируйте силуэт леггинсов со свободными топами, джемперами и легкими куртками. Наденьте леггинсы с летними сапогами и вязаным хлопковым джемпером, чтобы создать милый и непринужденный наряд», — советует стилист Маша Ведерникова.

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Образы с черными леггинсами

Каждая женщина должна иметь в своем шкафу пару черных леггинсов. Они столь же универсальны, сколь и модны, и идеально подходят для самых разных случаев.

«Если вы хотите носить их из спортзала на улицу, просто наденьте их с топом и кроссовками. Затем накиньте сверху длинный кардиган, чтобы выглядеть стильно. Чтобы ваш образ выглядел элегантно и изысканно, придерживайтесь полностью черной цветовой палитры», — рассказывает Маша.

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Образы с серыми леггинсами

Для тех, кто предпочитает более легкие образы, серые леггинсы могут стать отличным вариантом. Чтобы выглядеть в них как знаменитость, сочетайте их с одеждой и обувью других оттенков серого, а также с черным и белым.

«Так вы создадите стильный монохроматический образ, который идеально подходит для выходных. Чтобы завершить образ, просто выберите вещи, которые идеально подходят как для спортзала, так и для улицы, например, кроссовки, майку и рубашку», — объясняет Маша.

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С бордовыми леггинсами

Возможно, они не так распространены, как черные или серые леггинсы, но бордовые леггинсы тоже стоит иметь в своем гардеробе.

«Их глубокий оттенок идеально подходит для лета, и они станут отличным дополнением к повседневным нарядам. Идеальными вариантами станут танкетка, джинсовая куртка оверсайз и шляпа», — убеждает стилист.

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Как носить кожаные леггинсы

Кожаные леггинсы могут показаться слишком пафосными для обычной жизни, но носить их гораздо проще, чем вы думаете. Просто вдохновитесь примером Беллы Хадид, Кары Делевинь и Дженнифер Лопес.

«Все эти знаменитости любят носить кожаные леггинсы и выглядят при этом великолепно. Сочетайте леггинсы с приталенным топом и ботильонами на высоком каблуке. Затем добавьте длинное и объемное легкое пальто, чтобы создать впечатляющий образ. Обратите внимание, что полностью черные ансамбли отлично подходят для вечера, в то время как яркие цвета делают их более подходящими для дня», — говорит Маша.

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Как носить леггинсы с принтом

Если вы носите леггинсы с принтом, не забывайте сочетать их с базовыми однотонными моделями или сочетающимися узорами.

«При этом не бойтесь сделать свой образ смелым. Например, сочетая темно-синие леггинсы с белой футболкой, красной байкерской курткой и красными кроссовками, можно создать модный образ», — предлагает стилист.

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Нарядные леггинсы

Можно создать и шикарный наряд.

«Чтобы создать комплект, возьмите пример с Кары Делевинь. Сочетайте леггинсы с белой блузкой, чтобы уравновесить силуэт. Наконец, дополните образ туфлями на каблуках и стильной сумкой через плечо или клатчем», — говорит Маша.

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Как носить леггинсы летом

Отличная альтернатива джинсам, леггинсы могут стать идеальным вариантом для создания шикарного образа в теплую погоду. \

«Начните с выбора пары обрезанных спортивных леггинсов. Затем сочетайте леггинсы с топом и кроссовками светлых тонов. И наконец, перенесите свой наряд из спортзала на улицу, добавив сверху джинсовую рубашку. А если вы направляетесь в офис, то и блейзер вполне подойдет. Но тут не обойтись без каблука», — добавляет стилист.