Chanel отправился в круиз по Марселю во время показа коллекции 2025 года

Сейчас в самом разгаре курортный сезон, то время года, когда крупнейшие модные дома мира отправляют своих бесстрашных знаменитостей, байеров и друзей в дальние страны для проведения грандиозных показов. Так, Chanel решил представить круизную коллекцию в Марселе — очаровательном портовом городе на юге Франции.

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Окутанные морским воздухом, модели прогуливались по террасе Cité Radieuse, построенной Ле Корбюзье в период с 1948 по 1952 год. Подиумный показ открывал твидовый юбочный костюм цвета лайма, дополненный толстовкой с капюшоном. И он задал тон коллекции: сочетанию непритязательного casual с эстетикой леди — это уже стало фирменным знаком креативного директора Виржини Виар. Были вязаные юбки и кардиганы в сочетании со свитерами, бежевые шорты из мелкой вязки, украшенные жемчужными ожерельями, и один особенно очаровательный белый купальник с капюшоном и чёрным бантом на вырезе.

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С тех пор как Виар возглавила бренд в 2019 году, она редко отступала от своего дизайнерского манифеста: придерживаться женственного стиля в Chanel. Но курортные коллекции обычно позволяют выйти на волю экспериментам и игривости. В середине коллекции, состоящей из 76 образов, Виар обратилась к деталям — например, к зелёному платью-блейзеру с карманами из бисера в клетку или к радужной тунике и похожим шортам.

Аксессуары практически доминировали в коллекции. Почти каждая модель, вышедшая на подиум, носила несколько украшений: нити жемчуга, нагромождённые друг на друга, разные по размеру серьги, прозрачные перчатки и золотые пояса. Сумки варьировались от украшенного классического клатча до трёхмерных мини-логотипов Chanel, которые подпрыгивали во время ходьбы моделей. А закруглённые шляпы-лодочки или броши в виде камелий из ткани явно расхватают модницы.

После показа Chanel планирует провести в Марселе акцию, в которой примут участие художники, ремесленники, дизайнеры и представители креативной индустрии из приморского города. Позже в этом месяце бренд займёт Форт-Сен-Жан и его галерею 19M для проведения групповых выставок, мастер-классов по вышивке и круглых столов. Но на подиуме Виар решила завершить свой показ 12 образами, выполненными в различных оттенках белого — ещё один кивок в сторону спортивного стиля. С недавним выходом фильма Луки Гуаданьино «Претенденты» и приближающейся Олимпиадой в Париже, теннисная одежда, безусловно, на уме у всех.