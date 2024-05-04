Оксана Федорова продемонстрировала свой новый образ на публику

Известная в России телеведущая Оксана Федорова провела время в Таиланде, о чем свидетельствуют снимки знаменитости в социальных сетях.

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«Мисс Вселенная-2002» сообщила своим подписчикам, что решила взять перерыв от работы и насладиться отдыхом в теплой стране.

Свои слова телеведущая подтвердила одной из последних новых фотографий в личном профиле, где она, судя по снимку, решила запечатлеть себя возле одного из бассейнов.

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В качестве наряда, на который сразу обратили внимание поклонники Федоровой, артистка выбрала привлекательное для глаз мини-платье, элегантно подчеркнутое глубоким вырезом на груди.

С собой в путешествие звезда взяла близких друзей.

Раньше телеведущая признавалась, что чувствовала себя неуверенно из-за комплексов по поводу своих внешних данных. Со временем, как пояснила «Мисс Вселенная», эти проблемы остались в прошлом. Сейчас она абсолютно довольна и своей внешностью, и своей жизнью.