Как подготовить кожу к лету, чтобы не покрыться пятнами

Косметолог Андрян: в конце весны опасно пользоваться кремами с ретинолом. Дело в том, что это вещество (одна из разновидностей витамина А) делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Если продолжать пользоваться кремами с ретинолом при солнечной погоде, кожа может покрыться пятнами. Как ухаживать за кожей перед летом — объяснила врач — дерматолог-косметолог клиники Dega Кнара Андрян.

© Freepik

Как ухаживать за кожей перед летом

Врач посоветовала в беседе с РИАМО перейти в мае с питательных средств на увлажняющий крем. Также нужно использовать:

сыворотки с витамином С и другими антиоксидантами;

гиалуроновые сыворотки;

солнцезащитные кремы (SPF-средства).

Какой SPF-крем подойдёт

SPF-кремы отличаются индексом, показывающим, насколько хорошо средство защищает кожу от ультрафиолетового излучения.

SPF-крем с индексом 10–15 подходит для использования осенью и зимой;

SPF-30 и более — в солнечные дни;

SPF-50 и более — людям с пигментацией.

Средствами с ретинолом весной и осенью лучше либо вообще не пользоваться, либо наносить их только по вечерам. Если делать это утром, появятся пятна на коже, предупредила косметолог.

Наносить крем на тело и лицо нужно правильно, иначе тоже можно навредить коже.