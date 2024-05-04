Названы 7 трендовых летних сумок для разных поводов

О 7 разных формах сумок, которые будут актуальны по любому поводу, «Газете.Ru» рассказала старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова.

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«Сумка универсальной формы с претензией на офисную ручную кладь просто обязана вмещать в себя лэптоп, а не только косметичку с ежедневником. Желательно, чтобы подобный аксессуар был выполнен из кожи: если уже и носить в нем самое ценное, так пусть будет самым прочным», — начала эксперт.

Помимо «сумки для ноутбука» она отметила тренд на модели с двумя или тремя отделениями.

«Так проще хранить документы, не беспокоясь об их состоянии. Подобные сумки, как правило, достаточно плотные и хорошо держат форму. А еще они практичные, потому что внутри все разложено по местам и не теряется», — рассказала стилист.

Юлия Манукова призвала обратить внимание на белые и замшевые модели сумок, а также изделия на коротких ручках.

«Выбирайте те сумки с короткими ручками, что точно выдержат даже самый тяжелый ноутбук, или модели, которые идут в комплекте с длинным ремнем. Его хорошо иметь как запасной вариант или на случай, если хочется освободить руки», — посоветовала стилист.

Она также отметила тренд, который сохраняется в весенне-летнем сезоне не первый год — сумки без лого.

«Он вырос из тенденции на минимализм, когда модные дома представляли дорогие сумки-инвестиции без каких-либо намеков на лого. В этом есть особый шарм и некая практичность: сумка перестает быть просто дорогой покупкой, бросаясь в глаза названием бренда, а становится более тонким проявлением хорошего вкуса и стиля», — добавила эксперт.

В заключение Юлия Манукова обратила внимание на сумки-почтальоны.