Супермодель Ирина Шейк вышла на публику в платье-комбинации

Российская супермодель Ирина Шейк стала гостьей благотворительного вечера короля Карла III The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для выхода на публику Ирина Шейк предпочла черное платье-комбинацию, которое дополнила парными браслетами, босоножками и маленькой черной сумкой. Ей также сделали броский макияж глаз с широкими угольно-черными стрелками и укладку с «косами амазонки».

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Супермодель уже несколько лет живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Недавно появились слухи, что якобы Ирина Шейк и Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике. Бывшие влюбленные пришли на школьное собрание дочери Леи раздельно. В сети предположили, что между знаменитостями произошел конфликт.