Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики

Бывшая девушка Инвангая и звезда русскоязычного YouTube конца 2010-х Марьяна Ро (настоящее имя Марьяна Рожкова), на которую сейчас в запрещенной соцсети подписаны 7,6 миллиона человек, неожиданно выступила с критикой в адрес тиктокерши Вали Карнавал.

Рожкова достаточно жестко прошлась по внешности коллеги по цеху, намекнув, что та сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц.

«Мне тут в рилс попался ролик с Валей Карнавал. Блин. Грустная х****. Она же такая красивая… Можно было просто ходить в зал. Зачем люди делают эти непонятные операции? Выглядит очень несуразно. Можно было просто подгузник начать носить, получается. Такой же был бы эффект задницы квадратной», — написала Марьяна в своем Telegram-канале и прикрепила скриншоты видео с Валей в облегающем черном комбинезоне, где она покупает новый BMW M4.

Что же, мы свечку не держали. Да и сама Валя не упоминала о каких-либо пластических операциях. Известно лишь, что тиктокерша после расставания с Сашей Стоуном на нервной почве, после недосыпа и бесконечной работы сильно похудела. В декабре она весила 46 килограммов.

Впрочем, пользователи Сети сейчас в восторге от фигуры Вали и написали ей множество комплиментов под постом о покупке машины. Да и что греха таить, мы тоже!