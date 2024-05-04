Дерматолог назвал неожиданный трюк, который помогает избавиться от прыщей

От прыщей на лице бывает сложно избавиться, но способ есть и достаточно неожиданный. Об этом рассказала доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и доцент Гарварда Эбигейл Уолдман.

© Чемпионат.com

Она рекомендовала людям с кожными проблемами мыть лицо обычным шампунем от перхоти.

Шампуни от перхоти, такие как Head andShoulders или Низорал, уменьшают грибок на коже, который приводит к жирному покраснению кожи (дерматит) и шишкам на лбу (грибковые прыщи).

Шампунь после использования нужно очень тщательно смыть водой, а после этого нанести на лицо хороший увлажняющий крем.