Лицо Анфисы Чеховой перекосило из-за ботокса

Ведущая Анфиса Чехова с недавних пор появляется на публике только в темных очках, так как боится напугать своим видом окружающих. Последствие одной из процедур обернулось для Чеховой неприятным сюрпризом.

Как пишет «Комсомольская правда», ей сделали укол ботокса в бровь для исправления асимметрии. Но стало только хуже. Теперь лицо Анфисы перекосило.

Она поделилась честными кадрами, на которых показала, как именно выглядит ее лицо после инъекций. Чехова не может до конца открыть один глаз. По ее словам, он просто «упал».

«Как будто один глаз у меня как прежде большой, а второй как будто бы не выспался или не проснулся. Спящий глазик», — отметила Анфиса.

Она уточнила, что никто из женщин не застрахован от подобной реакции организма на ботокс.

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