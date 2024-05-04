Кто такая милфа: что значит сленг, значение слова

Разбираемся в происхождении самого слова и исследуем, что за ним скрывается сегодня.

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Сленг социальных сетей несколько лет назад пополнился ещё одним интересным словом — милфа. Как это обычно бывает, пользователи оценивают людей по схожести с персонажами фильмов, книг, блогеров. Имена собственные переходят в разряд нарицательных, и с течением времени мало кто уже помнит этимологию слова или же первоисточник. Так произошло и с трендовым сейчас понятием «милфа».

Кто же она такая? Речь про замужнюю женщину в возрасте за 30 лет. Она имеет багаж жизненного опыта, следит за собой и потому хорошо выглядит.

Как правило, милфы имеют детей, но, даже будучи обременёнными обязательствами и домашними хлопотами, они находят время на спорт, косметологические процедуры, следят за трендовыми веяниями в одежде. Поэтому вызывают особый интерес у мужского пола.

Существуют и другие критерии, по которым можно отнести женщин к этой группе. Давайте разбираться.

Откуда взялось слово милфа?

Слово милфа — это аббревиатура английских букв MILF. Условный перевод можно трактовать как «мама, с которой я хотел бы познакомиться поближе». Есть и ещё более пикантные трактовки определения. Первыми жаргонизм стали употреблять пользователи американских сайтов и социальных сетей.

Широкой публике слово стало известно из фильма «Американский пирог». Герои кино милфой называли маму Стифлера. Но если изучить американские комедии подробнее, то впервые термин всё же появился в картине 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда».

Особой популярностью жаргонное слово пользуется в подростковой среде. Именно в это время проявляется интерес у подросшей мужской аудитории к женщинам-мамам одноклассников и однокурсников.

На определённых тематических сайтах для взрослых даже есть образ милфы. Его на себя примеряют не только женщины 30 плюс, но и юные особы в возрасте от 20 лет.

Что отличает милфу от обычной женщины?

Как было упомянуто ранее, милфа — это женщина в возрасте от 30 лет, уделяющая своей привлекательности большое внимание. Отсюда может возникнуть путаница. Кажется, будто все представительницы прекрасного пола, следящие за собой в этом возрасте, считаются милфами. Это не так.

Если копнуть глубже и изучить подтекст, можно заметить, что милфами подростки называют женщин, нарочито демонстрирующих свои привлекательные физические формы.

5 отличительных черт милфы

1. Внешность

Как следует из описания и мемов, милфы часто злоупотребляют косметикой: красят губы алой помадой и наносят на веки тёмные тени. Также женщины из этой категории часто прибегают к хирургическим вмешательствам, изменяют части тела и лица.

2. Одежда

Милфы носят обтягивающую одежду, чтобы максимально подчеркнуть фигуру: короткие юбки и платья с глубоким декольте.

3. Уход за собой

Женщины из категории милф любят посещать спа-салоны, косметологов, спортивные залы. Им нравится уделять время себе, чтобы сохранять привлекательную фигуру.

4. Поведение

Такие женщины флиртуют почти со всеми мужчинами, независимо от возраста. И это часто вызывает недоумение и неловкость у противоположного пола. Милфы почти всегда в отношениях делают первый шаг и доминируют.

5. Внутренние установки

Милфы держатся в обществе уверенно и независимо. Мнения, которые идут вразрез с их убеждениями, как правило, отрицают и не принимают.

Милфы также всячески стараются выглядеть моложе. Кому-то это легко удаётся, но иногда выбранный образ может идти вразрез с внутренним мироощущением и смотреться нелепо.

Со временем термин трансформировался. И сейчас постепенно уходит негативная окраска слова. Милфой стали называть не только женщин с определёнными внешними данными и одевающихся нарочито вызывающе. К ним причисляют и девушек, не обязательно имеющих детей, но со статусом опытной, умудрённой годами дамы. Это женщины, способные уверенно держаться в обществе, отстаивая свои интересы и желания других.

Но всё же жаргонизм остаётся не совсем лестным определением. Шутка переросла в обидное ругательство. Термин иногда употребляют целенаправленно, чтобы подчеркнуть возраст женщины и задеть её.

Почему стереотипы о возрасте продолжают жить в обществе?

Возраст человека действительно влияет на его восприятие в обществе. До сих пор возникают ситуации, когда количество лет в паспорте сказывается на том, как к нему будут относиться коллеги по работе, близкие и другие знакомые. Кто-то будет осуждать за определённые действия, а кто-то – навязывать формулу поведения.

«Стереотипы о возрасте являются частью социального восприятия. В нашем обществе «наклеивание ярлыков» — привычная и понятная установка. Они формируют ожидания и предположения относительно поведения, способностей и ролей людей», - Станислав Самбурский, бизнес-психолог, клинический психолог «Клиника доктора Аникиной».

Различные возрастные стереотипы становятся базой эйджизма — дискриминации по возрасту. Особенно сильно его влияние замечают соискатели, которым отказывают в приёме на работу из-за количества прожитых лет.

Подсознательное представление о возрасте формируется на основе прошлого опыта: того, что было увидено или услышано. Мозг человека достаточно ленив, чтобы изучать каждого представителя вида. Гораздо проще наклеить ярлык, основанный на полученной информации. Узнав возраст, мозг стремится категоризировать информацию для упрощения процесса принятия решений.

Зрелые люди откровенно пугают. Включается элемент защиты. Люди признаются себе, что не хотят стареть, поэтому всячески тормозят этот момент. Обращаются к внешним воздействиям, делают операции, чтобы выглядеть на 10-20 лет моложе. Зачастую это происходит из-за навешивания общественных ярлыков.

Для борьбы со стереотипами важно осознавать их существование и стремиться видеть в людях индивидуальность, а не только возрастную категорию. Вся идея построения инклюзивного общества заключается в том, что каждый человек имеет возможность быть оценённым по своим достоинствам и способностям.

Таким образом, шутки относительно возраста женщины могут сильно ударить по её самооценке. Лучше оставить их для художественных произведений, а в жизни признать, что девушки прекрасны, независимо от наличия жизненного опыта и прожитых лет.