Нюша раскрыла, почему резко сменила имидж

Певица Нюша, в последнее время экспериментирующая со своей внешностью, объяснила резкую смену имиджа. В новом выпуске шоу «Кстати» на VK Видео исполнительница хита «Выше» раскрыла, почему решилась на кардинальные изменения.

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«Для творческого человека всегда важно раскрываться заново, показать другую свою грань. Мне кажется, что у меня особенно получилось визуально это продемонстрировать, потому что с Нового года у меня ярко поменялся имидж. Дальше я продолжаю это делать музыкально», — рассказала Нюша.

Напомним, в последнее время ходили слухи, что причиной кардинальной смены образа артистки стали проблемы в семье: говорили о том, что Нюша разводится с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым.

Еще в начале 2024 года подписчики заметили, что певица перестала выкладывать фото с мужем. Затем Нюша появилась на вечеринке Russian Party Super и VK без обручального кольца. Более того, мужчину, похожего на мужа знаменитости, заметили в компании незнакомки. Все это подкрепляло слухи о разладе в отношениях супругов. Однако ни Нюша, ни Игорь Сивов никак не комментировали ситуацию, а недавно артистка объявила о возвращении к мужу в Дубай.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. Через год у супругов родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году у певицы и бизнесмена родился сын Саффрон.

Ранее мы писали о том, что Нюша рассказала, кем мечтает стать ее дочь.