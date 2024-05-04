В России внезапно упали цены на топовый айфон. Пора покупать?

Флагманский айфон на старте продаж стоил от 189 000 до 200 000 рублей — в зависимости от продавца, но теперь он опустился в цене до 120 000 рублей. Смартфон от Apple с гигантским экраном подешевел почти на треть, а какую комплектацию удастся приобрести по более выгодной цене — читайте далее в материале.

© Unsplash

Сколько стоит iPhone 15 Pro Max

Самый востребованный айфон подешевел на 35% и теперь его можно приобрести не за 200 000 рублей, а за 120 000 рублей. За такую цену получится взять смартфон от Apple в базовой версии с памятью в 256 гигабайт — более простого, на 128 гигабайт у айфона нового поколения просто не было.

Помимо этого у iPhone 15 Pro Max стоит флагманский процессор Apple A17 Pro, аккумулятор емкостью 4441 миллиампер-часов, тройная камера на 48, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. А сам смартфон имеет титановый корпус, сообщил Hi-Tech Mail.ru.

Альтернатива App Store

У владельцев айфонов появился дополнительный магазин приложений и теперь можно устанавливать неродные для смартфонов программы.