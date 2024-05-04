Ирина Шейк в бомбере российского бренда произвела фурор в Нью-Йорке

Супермодель Ирина Шейк вышла на публику в бомбере российского бренда Red September. Снимки стритстайл образа появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© irinashayk/Instagram (организация запрещена в России)

Для прогулки Ирина Шейк предпочла черный бомбер, который дополнила юбкой, сумкой Hermes и высокими сапогами. Образ завершили солнцезащитные очки. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали легкий макияж.

Супермодель родилась в семье шахтера и преподавателя музыки, она потеряла отца в 2000 году, когда ей было 14 лет. После окончания школы Ирина Шейк уехала учиться в Челябинск и одновременно получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже она победила в местном конкурсе красоты, завоевав титул «Супермодель-2004». Там ее заметил известный скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью — с 2005 года Ирина Шейк начала работать в Европе, а затем в США.

У Ирины Шейк есть дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка — в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой. Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.