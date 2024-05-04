Перечислены средства, которые портят кожу вокруг глаз

Кожа вокруг глаз невероятно нежная, не зря существуют специальные средства для ухода за этой зоной. Мы поговорили с косметологом Кристиной Логиновой, которая рассказала, чем точно не стоит заменять средства для кожи вокруг глаз, чтобы не получить еще больше проблем.

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Крем для тела

Несмотря на то, что такие кремы и эмульсии предназначены для всех частей тела (как обещает производитель), все же использовать такие составы для нежной кожи не стоит.

Кристина: «Как правило, в средствах для тела содержатся активные увлажняющие компоненты, которые будут отрицательно влиять на кожу вокруг глаз — плотность кожи на руках и ногах несравнима с кожей лица в принципе».

Патчи

Да-да, гидрогелевые патчи не всегда освежают взгляд.

Кристина: «Патчи могут как увлажнять кожу, так и забирать влагу в некоторых случаях. Если у вас в принципе обезвоженная кожа, будьте очень осторожны с патчами — протестируйте пару раз и уже после этого подумайте, будете ли вы их использовать для ухода дальше».

Масляные составы

Не любое масло подходит для увлажнения нежной зоны.

Косметолог: «Масляные средства создают на коже пленку, через которую коже сложно дышать. Могут появиться воспаления, которые вы уже не уберете привычными средствами от высыпаний, ведь тот же бензоила пероксид просто сожжет тонкую кожу под глазами».

Чтобы быть уверенным в своем средстве, выбирайте средства, предназначенные для ухода за конкретной зоной, а еще лучше — получите консультацию своего косметолога.