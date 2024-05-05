Дженнифер Лопес вышла на публику в прозрачном наряде: фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

© Кадр из фильма

54-летняя звезда посетила пресс-конференцию фильма «Атлас» в Нью-Йорке в белом костюме из прозрачной ткани, состоящем из облегающего лонгслива и широких брюк.

© Lenta.ru

Сквозь упомянутые изделия частично просвечивалось телесное белье исполнительницы.

Помимо этого, знаменитость распустила завитые в крупные локоны длинные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров она выбрала серьги, цепочки и несколько колец.

В апреле внешность Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети фразой «упала в канаву». Звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка, США, в оверсайз-наряде. Она примерила потертый серый свитер и широкие мешковатые джинсы с принтом в виде грязных пятен.