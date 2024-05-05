Три модели джинсов, которые идут женщинам в любом возрасте

«Сегодня джинсы — это универсальная одежда, которая подходит как юным, так и зрелым женщинам. При выборе фасона обязательно учитывайте тип фигуры, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Научитесь комбинировать джинсы с разными вещами, аксессуарами — и всегда будете чувствовать себя стильно и уверенно», — Елена Шерипова, эксперт в области моды.

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Иногда от женщин можно услышать: «Джинсы идут только молодым и стройным». Некоторые дамы ошибочно думают, что, становясь старше, они оказываются вынуждены носить лишь безликие брюки. Но существует три варианта кроя джинсов, которые доказывают обратное.

1. Джинсы прямого кроя

Их можно считать универсальными для женщин всех возрастных групп и типов фигур. Прямые линии создают изящный силуэт от тазобедренных косточек до щиколотки. Верхнюю часть они визуально уменьшают, а низ уравновешивают за счёт слегка свободного покроя. Прямые джинсы прекрасно подойдут тем, кто хочет скрыть крупные икры или стесняется лодыжек. В них удобно, при этом они не выглядят мешковато или небрежно.

Эта модель прекрасно смотрится с любой обувью — от кроссовок до стильных сапог на широком каблуке. Джинсы такого силуэта легко использовать при создании образа в спортивном стиле, повседневном и ретро.

2. Мом джинс

Фасон появился в 80-х годах и был очень популярен среди активных мам, отсюда и получил своё название. Сегодня «мом» снова популярны, причём для женщин любого возраста. Их особенности: высокая посадка на талии, свободный крой в области бёдер и небольшое сужение в районе щиколотки.

Некоторые женщины выбирают ещё слегка укороченный вариант, чтобы дополнительно продемонстрировать изящные лодыжки. Аккуратный крой мом джинс визуально корректирует фигуру, скрывает проблемные места. Например, бёдра или верхнюю часть ног. При этом они не лишают женственности.

Такая модель хорошо сочетается с повседневной одеждой: футболками, поло, свитшотами, рубашками. Изящно смотрится с обувью на плоской подошве: кедами, кроссовками, теннисками, мокасинами. В качестве аксессуара можно использовать ремень или пояс, чтобы создать силуэт песочных часов.

3. Джинсы палаццо

Этот крой отличается конической формой. К низу они могут быть очень свободными, а талия — средней и высокой посадки, с лёгким утягивающим эффектом. В отличие от клёша, расширение у палаццо начинается уже от бедра.

Свободные джинсы прекрасно корректируют фигуру, скрывают проблемные зоны, подчёркивают талию. Они особенно подойдут женщинам с фигурой «перевёрнутый треугольник». Позволят сбалансировать широкие плечи и узкие бёдра.

Палаццо отлично впишутся в трендовые, расслабленные образы. Они хорошо сочетаются с туфлями, кроссовками, поэтому их можно использовать по разным поводам.

При поиске подходящих джинсов важно учитывать не только возраст, но и тип фигуры, а также свой стиль. Например, модели строгих силуэтов можно вписать даже в деловой дресс-код. Более свободные варианты подойдут для неформальных мероприятий и повседневных образов.