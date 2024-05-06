Восемь трендов летнего макияжа на любой случай

Бьюти-эксперт Горбунова: летом 2024-го будут актуальны цветные смоки. Многие любительницы мейкапа знают, что стилистика макияжа зачастую меняется вместе с сезоном начиная с самой базы — от тональной основы. Но и на детали тоже стоит обратить внимание, потому что именно они и могут придать образу завершённости и модности. Какие тренды будут в моде этим летом, и рассказала «Секрету» бьюти-блогер Горбунова.

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Как объяснила «Секрету фирмы» владелица премиумного салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова, летом обычно прослеживается тенденция к яркости и веселью, и 2024 год исключением не стал. Какие тренды войдут или вернутся в моду?

Эффект смоки

Специалистка посоветовала обратить внимание на светло-серые или цветные смоки. Можно поэкспериментировать с тушёвкой и интенсивностью, чтобы не получить два ярких пятна. Лучше выбирать оттенки, которые подчеркнут цвет глаз. Для этого на цветовом круге нужно найти свой оттенок глаз и выбрать противоположный ему на круге.

Двойной акцент

Хорошей основой для летнего макияжа будет цветная комбинация на нижнем и верхнем веке. Это будет акцент всего образа, который хорошо подчеркнут яркие аксессуары.

«Здесь нет строгих правил — фантазируйте, как хотите. Это может быть один тон разной интенсивности, полный контраст или даже комбинация из матовой и сатиновой текстур», — Рия Горбунова, владелица премиумного салона красоты и бьюти-блогер.

Влажный финиш

В мейкапе его используют, чтобы освежить лицо и визуально слегка увеличить глаза. С помощью мокрой кисти нанесите на всё подвижное веко тени металлик, как вариант — увлажняющий крем или прозрачный бальзам для губ поверх нюдовых теней.

«Используйте оттенки, близкие к вашему цвету кожи либо на один тон темнее. Иначе получите эффект уставших глаз».

Неоновые стрелки

В моде будут стрелки всей неоновой палитры: розовый, жёлтый, голубой, салатовый, оранжевый, фиолетовый. Наносите цветной лайнер классической стрелкой либо создайте оригинальный рисунок на веках. Неон особенно понравится любительницам спортивного и молодёжного стилей.

Красная помада

Помада в красном цвете — универсальный элемент макияжа, главное здесь — выбрать правильный оттенок. Стоить сделать упор на водостойкие варианты, чтобы макияж не поплыл в самый жаркий день.

«Найдите свой оттенка красного, который не подчеркнёт мелкие несовершенства кожи и не будет желтить зубы. Кроме того, с правильным тоном ваша улыбка может выглядеть даже белее. Присмотритесь к помадам холодной палитры», — Рия Горбунова, владелица премиумного салона красоты и бьюти-блогер.

Ресницы-паучки

Летом 2024 года в тренде «паучьи лапки» вместо ресниц. Добиться эффекта можно наслаиванием обычной туши либо дополнительными накладными пучками. Экспериментируйте с вариантами и оттенками. Главное — не забыть вечером аккуратно смыть все эксперименты.

Декор кристаллами

Кристаллы и камни хорошо будут смотреться на пляжной вечеринке, тематической встрече и в любой момент, когда захочется почувствовать себя королевой. Их можно приклеить на скулы, лоб и зону вокруг глаз.

Румянец скромняги

В этом сезоне визажисты советуют присмотреться к нежно-розовым щечкам. При выборе румян стоит равняться на оттенок, который получается после очень активной тренировки или игры на солнце.

«Особенно смелые могут попробовать поверх румян нанести каплю хайлайтера, чтобы щёчки стали словно наливные яблоки. Используйте яркую косметику, но в умеренном количестве и с хорошей растушевкой. Иначе получится эффект солнечного ожога», — Рия Горбунова, владелица премиумного салона красоты и бьюти-блогер.

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